Las bazas del Arsenal para evitar el tercer 'no' de Julián Álvarez

Las declaraciones de Julián Álvarez durante la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá marcaron un antes y un después en su relación con el Atlético de Madrid. La 'araña' expresó el deseo de cumplir su "sueño" y fichar por el FC Barcelona y, aunque desde el primer momento el club colchonero dejó muy claro que no está dispuesto a negociar con la entidad blaugrana, parece muy complicado que el futbolista argentino vuelva a enfundarse la elástica rojiblanca.

Es por ello que otros equipos interesados en los servicios de Julián Álvarez como por ejemplo el Arsenal han visto en las últimas semanas una buena oportunidad para lograr su fichaje. En Londres son muy conscientes de que el Atlético estaría mucho más abierto a traspasar a su estrella a la Premier League y evitar así su llegada al Spotify Camp Nou. El medio 'The Independent' aseguró este lunes, sin ir más lejos, que los 'gunners' están preparando una ofensiva para cerrar el fichaje antes del inicio de su pretemporada.

En SPORT ya hemos informado que a día de hoy Julián solo piensa en fichar por el Barça y descarta volver a Inglaterra, donde jugó entre 2022 y 2024 con la camiseta del Manchester City de Pep Guardiola. Su voluntad no tiene nada que ver con el Arsenal o el Liverpool, otro equipo de la Premier que lo ha tanteado, sino con su deseo de aterrizar en el equipo blaugrana tal como verbalizó públicamente, aunque no lo mencionara, tras la victoria de Argentina contra Austria el pasado 22 de junio.

¿A la tercera va la vencida?

Hace un año, en plena disputa del Mundial de Clubes, el Arsenal ya intentó fichar a Julián y ofreció, tal como desveló Rubén Uría hace unos meses, 100 millones de euros más unos 20 en variables al Atlético. El club colchonero no solo ni se sentó en la mesa de negociación, sino que prometió una mejora de contrato al agente del futbolista argentino, algo que finalmente no pudo cumplir debido al elevadísimo desembolso que realizó las semanas posteriores para mejorar la plantilla de Simeone.

En el mercado de fichajes de invierno, a pesar de haber fichado a Viktor Gyökeres, los 'gunners' volvieron a interesarse en la situación del Julián. Se encontraron con la misma respuesta tanto por parte del Atlético como del entorno de la 'araña'. Ya en ese momento quedó claro que el delantero no tenía ninguna intención de volver a la Premier. Estaba completamente centrado en intentar ayudar al cuadro colchonero a levantar algún título importante y no quería cambiar de aires.

El tiempo y Andrea Berta, las bazas 'gunners'

¿Qué argumentos tiene el Arsenal, entonces, para lanzarse a por Julián nuevamente? El primero de ellos es que su entrenador, Mikel Arteta, lo quiere y maneja buenos informes gracias a sus relaciones con el cuerpo técnico de Pep Guardiola, en el que estuvo entre 2016 y 2019, tres años antes de la llegada del atacante argentino. La dirección deportiva londinense, como no podría ser de otra forma, intentará satisfacer las peticiones de su técnico.

El segundo motivo para el optimismo es, precisamente, el responsable de esta secretaría técnica, Andrea Berta. El italiano, hasta 2025 en el Atlético de Madrid, fue uno de los artífices de la llegada de Julián Álvarez en el Metropolitano un año antes, cuando el PSG tenía todos los números para lograr su fichaje. Logró convencer al jugador con una propuesta económico muy inferior a la parisina.

La última baza del Arsenal para ganar la carrera por la 'araña' es el tiempo. Joan Laporta, como parte de su estrategia negociadora, aseguró que la oferta del Barça "tiene fecha de caducidad". El Atlético no ha dado el brazo a torcer y hasta el momento se ha cerrado en banda a una salida de Julián, pero parece muy complicado, tras las palabras del delantero, que a medida que avance el mercado de fichajes no se busque un traspaso para zanjar el culebrón.