El Bayern no se toma en serio el interés del Barça por Harry Kane

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, habló de la situación contractual de Harry Kane y del futuro del delantero inglés en el conjunto bávaro. A Eberl se le cuestionó directamente sobre el posible interés del Barça en Kane para el verano y fue muy tajante en su respuesta: "Nos reuniremos con Kane en enero del 2026 para hablar de su futuro como así habíamos quedado. Creo que todos percibimos que está feliz en el Bayern y lo cómodo que se siente aquí. Realmente, no me preocupa demasiado que Kane nos deje a pesar de todo lo que se está diciendo", aseguró en una entrevista a 'Bild'.

Eberl fue más allá y comentó que el jugador está en el mejor momento de su carrera y que en el Bayern tiene la gran oportunidad de ganar cosas importantes a nivel individual y como grupo: "En mi opinión, Harry puede desempeñar un papel importante este año en las votaciones del Balón de Oro por la temporada que está realizando y lo que hizo el año pasado. Es increíble lo que está logrando y creo que debería estar, como mínimo, entre los tres primeros de este galardón. Si yo votara, no tengo ninguna duda que sería el primero por todo lo que da sobre el terreno de juego. Para nosotros es un jugador muy importante".

Las palabras de Eberl dejan claro que el Bayern desea seguir apostando por Harry Kane y que en enero podrían proponerle la ampliación de su contrato, que expira en el 2027. Kane desea un contrato a largo plazo y habrá que ver qué es lo que planifica el Bayern con él para poder llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. El inglés tiene firmada una cláusula de salida para este próximo verano de 65 millones de euros y en el club bávaro son conscientes de que deberán poner todo su empeño económico y deportivo para convencerle.

El Barça se informó de su situación porque está sondeando el mercado de fichajes. Lewandowski acaba contrato y se debe tomar una decisión aunque el mercado de goleadores es muy complicado y habrá que ver qué opciones económicas tendrá el club para afrontar una operación de este tipo.