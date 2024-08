El Bayern no tira la toalla por Dani Olmo

Deco, director deportivo del Barça, está en Alemania, donde se reunirá con el RB Leipzig con el objetivo de cerrar el fichaje de Dani Olmo. El ejecutivo viajó el lunes por la noche y este mismo martes espera poder verse con los responsables deportivos del conjunto germano. También estará en el encuentro Andy Bara, uno de los agentes del jugador.

Muy atento a todo lo que se está moviendo en Leipzig está el Bayern de Múnich, club que se movió rápido y bien para intentar el fichaje del internacional español. Su director deportivo, Max Eberl, es su gran valedor. Y es que fue él quien, precisamente, negoció con el de Terrassa la cláusula de salida del RB Leipzig, esos 60 millones de euros que expiraron el pasado 20 de julio. En los últimos días el equipo que dirige desde el banquillo Vincent Kompany se ha movido para seguir mostrando su plena disposición al fichaje.

Dani Olmo y Lamine Yamal posan para SPORT / Pablo García / RFEF

En contra de los bávaros está el hecho de que el actual club de Dani Olmo preferiría que el jugador no reforzara a un rival directo en la Bundesliga, aunque el Bayern ofrece mejores condiciciones tanto en lo que se refiere a las cantidades como al pago de las mismas. En Leipzig prefieren, en ese sentido, al Barça y a los clubs que se han interesado desde la Premier League como el Liverpool, el Chelsea o el Manchester United.

En Múnich son conscientes de que el Barça está ahora un paso por delante, aunque se mantienen al acecho para ir con todo si finalmente no se da un acuerdo entre el RB Leipzi y el club blaugrana. Esta semana será decisiva y todo debe desencallarse, para bien o para mal en lo que a los intereses del Barça se refiere. El hecho de que Deco haya viajado a Alemania, sin embargo, prueba que la cosa va muy en serio. El director deportivo, tras el fracaso a la hora de firmar a Arda Güler en Turquía, la reunión con el agente de Nico Williams en Zaragoza (el extremo ha dicho públicamente que se queda en Bilbao) y el no de Bergvall tras verse en Barcelona con él, no puede permitirse otro fiasco.