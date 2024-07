El Bayern sueña con un perfil Lamine: "Me hubiera gustado..."

Lamine Yamal es la envidia de la Europa futbolística. La capacidad que tiene este futbolista de 17 años recién cumplidos no para de asombrar. El FC Barcelona está cuidando a su joya y la tiene lejos del alcance de los tiburones europeos, con los 200 millones de euros de su cláusula, pero despierta la envida de muchos de ellos, como es el caso del Bayern de Múnich.

En Baviera llevan tiempo buscando a un jugador de sus características. Un futbolista que sea capaz de sorprender por la banda no solo por velocidad, sino también por calidad. Sus extremos no cuentan con los recursos técnicos de Lamine ante la frustración que ello conlleva.

Alphonso Davies era uno de los jugadores llamados a tener este rol, pero ha decepcionado. El presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, descartó su renovación por la cantidad que pide y en 2025 quedará libre, con destino probable del Santiago Bernabéu.

Hoeness fue muy claro con las expectativas que se habían creado con el canadiense: "Nos gustaría que Davies hiciera lo mismo que Lamine, con la opción de irse por la derecha o por la izquierda".

En busca de talento

Davies se ha estancado en la banda izquierda, no siempre ha sido titular, y el Real Madrid lo fichará como lateral zurdo. El margen de mejora del futbolista en el Bayern no ha sido el esperado y, por ello, no harán un esfuerzo para renovarlo.

El efecto Lamine ha tenido mucho impacto y el Bayern observa cómo no es capaz de construir un equipo tan potente como el que ganó la última Champions League de la mano de Hanski Flick. Su poder económico no ha bastado hasta el momento.