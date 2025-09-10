El Bayern quiso fichar a Lamine y Gavi

El Bayern de Múnich hizo una tentativa en 2022 para intentar hacerse con los servicios de dos promesas del Barça como eran Lamine y Gavi. El intento fue en balde ya que ambos continuaron en el club blaugrana, donde han firmado sus primeros contratos como profesionales.

Según el diario Bild, el equipo bávaro no podía sacar a Lamine del Barça hasta 2023, cuando cumpliera los 16 años, y trato de convencer a la familia de irse a Alemania a cambio de 5 millones de euros. Una propuesta que no prosperó por el deseo del jugador de continuar en la entidad barcelonista.

El tanteo se llevó a cabo en Madrid en una reunión entre el entonces director deportivo del Bayern de Múnich, Hasan Salihamidzic, y el representante de ambos futbolistas, Iván de la Peña.

Lamine Yamal cambió de representante y se puso en manos de Jorge Mendes, mientras que Gavi continúa todavía con De la Peña de manager. Lamine siguió su progresión en el Barça, donde debutó ante el Betis con tan solo 15 años y vio claro que su sueño era defender la camiseta del primer equipo barcelonista.

Lamine firmó recientemente su renovación hasta 2031, por lo que está totalmente blindado por parte del FC Barcelona con una cláusula de mil millones de euros.

En el caso de Gavi, el andaluz continuó en el Barça guiado por Iván de la Peña, quien ha conducido de forma muy adecuada su carrera.También firmó su renovación hasta el 2030 con la misma cláusula de mil millones de euros.

Ambos son felices en el Barça y se han movido por el sentimiento culer. Ninguno de los dos jugadores han querido escuchar ofertas foráneas, pese a ser dos de los jugadores más cotizados en el mercado. En el FC Barcelona son intocables.