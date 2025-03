El Bayern se olvida de Nico Williams y el Barça se lo piensa

A pocos meses de finalizar la temporada, el nombre de Nico Williams vuelve a escena. El extremo del Athletic tiene contrato hasta el 2027, pero con cláusula de salida relativamente asequible, y el Bayern mostró interés hace unas semanas. Ahora, el club alemán ha enfriado las opciones de ficharle ya que no hay consenso y parece que no invertirán a la espera de lo que suceda con Florian Wirtz este verano o el próximo, según 'Sky Alemania'. El Barça se lo está pensando pero no ha movido ficha.

Nico Williams decidió quedarse el verano pasado en el Athletic tras unos meses muy movidos en los que hubo contactos directos con el club blaugrana que propiciaron el cabreo del club bilbaino. Finalmente, el Barça no tuvo margen de maniobra por el límite salarial y se decantó por Dani Olmo y Nico se quedó feliz en el Athletic para intentar sumar algún título esta temporada.

Meses después, en el Barça el nombre de Nico Williams sigue rondando pero suena con mucha menor fuerza que el año pasado. Su temporada ha sido irregular y en el club blaugrana prevén un verano complicado a nivel económico. Habrá pocos fichajes porque el margen de maniobra es mínimo y no desean otro culebrón como el de hace unos meses en el que la imagen del club quedó tocada.

Es una evidencia que Nico gusta, que el jugador mantiene una excelente relación con los pesos pesados del Barça y que la cifra de su cláusula le hace apetecible de nuevo, pero por ahora no hay decisión y tampoco es prioridad para el club blaugrana. El Bayern se acercó a su entorno al igual que varios clubs de la Premier, pero los alemanes se han echado a atrás y eso hace que la partida tenga un nuevo escenario.

Nico sigue contento en el Athletic y su club también está luchando por retenerle. En el Barça se prioriza la llegada de un jugador atacante que tenga desborde o de un '9' joven que comience a competir con Lewandowski y todo dependerá de si hay salidas y del margen salarial para inscribir. Y ahora el nombre de Nico se hace muy complicado para la dirección deportiva barcelonista.

En la Premier, clubs como Chelsea o Manchester United, incluso Tottenham, están sondeando el tema pero el futbolista ya no tenía claro el verano pasado salir al exterior por lo que la operación es complicada. El PSG, por ahora, no tiene espacio en su posición aunque no se descarta un nuevo intento como el del año pasado.