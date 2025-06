El Bayern y Nico Williams: un viaje misterioso y primeras alternativas

El nombre de Nico Williams no solo está vinculado al FC Barcelona como destino para la próxima temporada. Antes de que se reactivase el interés de los blaugranas por el delantero del Athletic Club, el Bayern de Múnich y el Arsenal también iban tras sus pasos. No obstante, el pamplonés lo tiene decidido y su apuesta por el Barça es total. Ahora bien, desde tierras alemanas no tiran la toalla y todavía confían en poder hacerle cambiar de opinión para que recale en el Allianz Arena durante el siguiente curso.

Prueba de ello ha sido el viaje de regreso del director deportivo general del club bávaro, Max Eberl, quien estaba concentrado con el resto de la expedición en Estados Unidos durante el Mundial de Clubes, tal y como informa 'Kicker'. Antes del debut en esta nueva competición ante Auckland City, había declarado que el torneo era lo único que importaba por ahora y que la planificación de la plantilla tendría mayor prioridad después.

Sin embargo, la dirección deportiva del Bayern, viendo el acelerón del Barça para incorporar a Nico Williams este mismo verano ha hecho que se tengan que poner el mono de trabajo para decantar la balanza del futbolista en su favor.

En declaraciones a DAZN, el director deportivo del Bayern, Cristoph Freund se refirió al regreso de su compañero Eberl al Viejo Continente. "No hubo ningún motivo en particular, pero nos sentamos y decidimos separarnos. Hay algunas conversaciones pendientes, estará en horario europeo y creemos que es una buena opción ahora mismo", aseguró.

Los planes B a Nico

Ante esta tesitura, evidentemente, en el Bayern de Múnich ya trabajan con otros nombres para reforzar la delantera del equipo de cara al próximo curso. La primera opción era -y sigue siendo- la de Nico Williams, tras el 'no' de Florian Wirtz, pero en el caso de que nuestro protagonista acabe en la capital catalana, se abre un abanico de posibilidades. "No comentamos rumores ahora mismo. Es temporada de fichajes y siempre hay muchos rumores y especulaciones. Pero queremos seguir adelante con nuestros planes", respondió a Freund al ser preguntado por el menor de los hermanos Williams.

El director deportivo del Bayern, también respondió sobre si el club fichará a algún jugador de renombre en la presente ventana de transferencias: "Creo que tenemos un equipo muy, muy bueno. Tenemos mucha calidad en la plantilla. Si nos fijamos en Michael Olise, por ejemplo, no fue precisamente un fichaje de renombre el verano pasado. Ahora ha llegado a lo más alto. Así que tiene que ser lo adecuado para nosotros. Hay varias posibilidades", dijo.

En este sentido, según apunta 'Kicker', Jamie Gittens está entre los candidatos de Max Eberl para reforzar la delantera del Bayern, cuyo traspaso, también, se movería alrededor de los 60 millones de euros. Como alternativa, la citada fuente señala a Rafa Leao y, en menor medida, también añade nombres como los de Cody Gakpo, Bradley Barcola o Kaoru Mitoma.