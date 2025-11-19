El Bayern ya negocia por Asllani mientras el Barça aún se lo piensa

Semana importante para uno de los futbolistas de moda en el mercado. En los últimos meses, el nombre de Fisnik Asllani se ha ganado un hueco a la hora de presentarse como uno de los delanteros destinados a protagonizar un traspaso sonado este próximo verano. Ahora, aprovechando el parón de las competiciones domésticas, son varias las noticias que apuntan a que el futuro del goleador empieza a moverse con paso firme.

Fisnik Asllani es una de las sensaciones de la Bundesliga esta temporada. En las filas del modesto Hoffenheim, ha explotado de forma inesperada hasta convertirse en el killer de moda. En lo que va de temporada ha disputado 12 partidos oficiales (10 Bundesliga y 2 de Copa) con unos registros muy destacados: seis goles y tres asistencias.

Desde hace semanas ya hemos contado que el gran rendimiento de Asllani ha despertado el interés de todos aquellos clubs que andan a la búsqueda de un delantero para la próxima temporada. Tratándose de la Bundesliga, como es normal, el primero en salir a la palestra es el Bayern Múnich. No en vano Harry Kane cumplirá 33 años a final de temporada y su contrato expira en 2027.

Además del Bayern, en Alemania afirman que otro de los clubs que de forma recurrente no pierde la pista del internacional kosovar es el Barça. Algo también de lo más lógico si tenemos presente que Lewandowski finaliza contrato en 2026 a sus 37 años. Por supuesto, siempre hay que contar con una larga lista de clubes de la Premier que tienen capacidad económica suficiente para afrontar un traspaso de esta magnitud.

Primeros contactos

En las últimas horas, desde Sky Alemania se han destapado varios contactos entre el director general del Bayern Múnich, Max Eberl, y dirigentes del Hoffenheim. Según estas informaciones, el diálogo sería fluido y el club bávaro habría tomado la delantera a la hora de bloquear el futuro de Asllani.

Sin embargo, la prensa kosovar apunta algunas novedades importantes. Coincidiendo con el partido entre Eslovenia y Kosovo que se disputó el pasado fin de semana, se recoge que técnicos en nombre del Bayern Múnich y el Barça se habrían acreditado para seguir en directo las evoluciones del goleador kosovar. Por cierto, Asllani no decepcionó y marcó el primero de los goles de su selección.

El Barça sigue rastreando el mercado de delanteros en busca de posibles opciones de futuro. Asllani gusta, como tantos otros, pero el delantero del Hoffenheim juega con dos ventajas importantes a su favor: ya ha explotado en una liga tan competiviva como la de Alemania y su precio de salida no debería superar los 25 millones de euros.

En su última renovación habría incluido en una cláusula liberatoria que entraría en vigor a final de temporada siempre y cuando entrara en escena un club que estuviera en condiciones de disputar la Champions League la próxima temporada.