El Bayern de Múnich trabaja para blindar a Harry Kane ante el interés del Barça

Durante las últimas semanas, diversos medios británicos situaron a Harry Kane en la órbita del FC Barcelona como una de las alternativas al complejo fichaje de Julián Álvarez. La posibilidad de ver al delantero inglés vestido de azulgrana recordaba inevitablemente a la operación de Robert Lewandowski en 2022, cuando el polaco abandonó el Bayern de Múnich rumbo a la Ciudad Condal a falta de un año para finalizar su contrato.

Kane se encuentra en una situación similar, ya que su actual vínculo con el conjunto bávaro expira el 30 de junio de 2027. A sus 32 años, sigue siendo uno de los delanteros más determinantes del fútbol mundial gracias a su capacidad goleadora y su influencia en todas las fases del juego ofensivo.

El Bayern mueve ficha

Ante los rumores que relacionaban al capitán de Inglaterra con el Barcelona, el Bayern Múnich no ha tardado en reaccionar. La continuidad de Kane se ha convertido en una prioridad absoluta para la entidad alemana, que trabaja para asegurar la permanencia de su principal referente ofensivo.

Según informó el periodista David Ornstein, de 'The Athletic', el atacante inglés tiene muchas opciones de firmar una ampliación de contrato con el Bayern pese a la consulta realizada por el conjunto azulgrana a sus representantes.

23 June 2026, US, Foxborough: England's Harry Kane Thanks the fans after the 2026 FIFA World Cup Group L soccer match between England and Ghana at the Boston Stadium. Photo: Tom Weller/dpa 23/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La información apunta a que Kane se siente plenamente satisfecho en Múnich y ya ha transmitido al club su deseo de continuar en Alemania. De hecho, el Barcelona habría sido informado de que el delantero no contempla un cambio de equipo en estos momentos.

Además, el goleador británico decidió no activar la cláusula de rescisión que tenía disponible este verano, una opción que debía comunicar antes del pasado mes de enero. Sus agentes también han dejado claro que no abordarán ninguna cuestión relacionada con su futuro hasta la conclusión del Mundial de 2026.

Una trayectoria brillante en Alemania

La temporada 2025-26 confirmó una vez más el extraordinario nivel del delantero. Kane firmó unos números impresionantes, con 61 goles y 7 asistencias en 51 partidos oficiales, consolidándose como uno de los jugadores más decisivos del panorama europeo. Su impacto ha sido inmediato, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de la historia reciente del club y contribuyendo a la conquista de dos títulos de Bundesliga.

Kane y Marquinhos protagonizaron un duelo espectacular en el PSG-Bayern / YOAN VALAT / EFE

Ya en noviembre de 2025, el propio futbolista aseguró que veía "muy poco probable" abandonar el Bayern al término de la temporada. En la misma línea, el director deportivo del club, Max Eberl, confirmó meses atrás que ambas partes mantenían conversaciones para extender su vínculo contractual.

Salvo un giro inesperado, todo apunta a que Harry Kane rechazará el interés del FC Barcelona y apostará por prolongar su etapa en el Bayern Múnich. El conjunto alemán se mueve con rapidez para blindar a su máxima estrella y garantizar la continuidad de uno de los delanteros más letales del fútbol mundial.