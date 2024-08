El Bayern Múnich reconduce el 'caso Kimmich'

Barça y Real Madrid tienen en su agenda de posibles fichajes para reforzar el centro del campo a Joshua Kimmich. Sin embargo, las últimas declaraciones del director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, dan a entender que las opciones de los dos colosos de La Liga se desvanecen por momento y que el internacional alemán está más cerca de seguir en el Allianz Arena. El Bayern de Múnich, como la mayor parte de los grandes clubes europeos, está de gira de pretemporada; en su caso, por Asia. Una de las paradas del club bávaro era Corea del Sur, y antes de abandonar el país oriental Max Eberl reveló a los enviados especiales que acompañan al equipo: "tuvimos una conversación (con Kimmich) y hablamos (de su futuro)".

El director deportivo del conjunto muniqués no quiso ir mucho más allá en sus explicaiones, consciente de que se trata de un asunto espinoso y que lleva encallado muchos meses, hasta el punto de que se ha visto a Joshua Kimmich más fuera que dentro del Allianz Arena. Sin embargo, Eberl lanzó señale positivas sobre el encuentro. “Joshua fue un jugador importante para nosotros y debería seguir siéndolo en el futuro".

Max Eberl baja el pistón

Max Eberl entonó un cierto 'mea culpa' al admitir, sobre la relación de Kimmich con el club, "es posible que recientemente haya pasado por un momento que no fue tan satisfactorio", pero rápidamente añadió que "la primera conversación que tuvimos después de la Eurocopa fue muy positiva y abierta por ambas partes. Veremos qué pasa a continuación. Pero el hecho es que Joshua debería desempeñar un papel importante para nosotros”.

Es evidente que la frase tiene una doble lectura, pues Kimmich llegó a contemplar la opción de seguir en el Bayern para apurar su contrato y marcharse el 30 de junio de 2025 con la carta de libertad bajo el brazo, un plan que iría en sintonía con los planes del Real Madrid y del Barça, y en menor medida del PSG, el tercer aspirante y que quería reclutar este mismo curso a Joshua pagando un traspaso. También se postuló el Manchester City de Pep Guardiola.

Un giro hacia la reconciliación

Sin embargo, las propias palabras de Kimmich tras el amistoso frente al Tottenham Hotspur parecen abrir una vía a la renovación. “En general, siempre se puede hablar con sensatez. Creo que todas las puertas están siempre abiertas para todos”, afirmó cuando le preguntaron sobre la reunión prevista con Max Eberl. No hay que olvidar que el futbolista germano se encarga personalmente de las negociaciones.

Las diferencias con el antiguo entrenador Thomas Tuchel, las críticas que recibió durante la pandemia del Covid por sus reticencias a vacunarse y la oferta económica de renovación a la baja inicial de Eberl provocaron que Kimmich estuviera dispuesto a escuchar ofertas. Ahora parece más abierto a entenderse con el Bayern, mientras que el club quiere evitar por todos los medios un nuevo caso como el David Alaba, que se fue gratis al Real madrid.

“La verdad es que que me siento muy cómodo en Múnich. Mis hijos nacieron allí, tenemos nuestra casa", recordó. "La temporada pasada no fue muy buena y no es lo que queremos el Bayern ni yo. Ahora tengo mucha hambre (de títulos) y mucha energía para la nueva temporada. Tenemos grandes objetivos el uno para el otro”. Queda por ver si también más allá de 2025...