El Bayern de Múnich pregunta por Jules Kounde

Kounde no es intocable en el Barça y a lo largo de este verano ya lo hemos ido comentando en varias ocasiones. En el Barça creen que el futbolista ha tenido ciertas desconexiones que al equipo le han salido caras y, después de firmar una gran temporada el pasado curso, consolidándose como uno de los mejores laterales derechos del mundo, el internacional francés no ha conseguido mantener este año la misma regularidad en el Barça. Sin embargo, su buen rendimiento en el Mundial ha vuelto a despertar el interés de algunos de los grandes clubes del continente.

Tal y como publicó BILD y hemos podido confirmar en SPORT de fuentes solventes, el Bayern de Múnich ha realizado en los últimos días consultas al entorno del futbolista para conocer su situación y sus condiciones contractuales. Por ahora, según dicen aquellos que conocen de cerca al francés, la prioridad del defensor sigue siendo continuar en el Barça y no contempla un cambio de aires este verano. Aunque en el mercado nunca se puede descartar ningún escenario, la intención del internacional pasa por seguir defendiendo la camiseta azulgrana y recuperar el nivel que le llevó a ser considerado uno de los mejores especialistas de Europa en su posición.

Una renovación reciente

El interés del Bayern no sorprende. A sus 27 años, Kounde sigue siendo uno de los laterales con mayor cartel del mercado. El pasado mes de agosto renovó su contrato con el Barça hasta 2030, una decisión que llegó después del fuerte interés mostrado por el Manchester City. Pep Guardiola llevaba tiempo siguiendo al francés y el club azulgrana decidió blindarle ampliando su vinculación y mejorando sus condiciones. Actualmente, su valor de mercado ronda los 60 millones de euros.

Aunque en el Barça existe la sensación de que esta temporada ha alternado actuaciones de gran nivel con algunos partidos marcados por ciertas desconexiones, nadie duda de su calidad. De hecho, su rendimiento en el Mundial ha vuelto a confirmar el nivel que puede ofrecer cuando está al cien por cien.

Didier Deschamps le ha convertido en un fijo de su once inicial. Kounde ha disputado alrededor del 95 % de los minutos del torneo y está siendo uno de los jugadores más fiables de la selección francesa. Muy sólido en defensa, concentrado y cometiendo muy pocos errores, ha recuperado las sensaciones que mostró en sus mejores meses como azulgrana. Junto a centrales como William Saliba y Dayot Upamecano, está siendo una de las piezas que explican la fortaleza defensiva de una Francia que vuelve a situarse entre las selecciones más fiables del campeonato.

Mientras tanto, el mercado sigue moviéndose. El Bayern ya ha querido conocer de primera mano cuál es la situación del futbolista, aunque por ahora no existe ninguna negociación abierta más allá de consultas iniciales para saber las condiciones del jugador y lo más importante, conocer de primera mano si el futbolista vería con buenos ojos recalar en las filas del conjunto bávaro. Por ahora, la voluntad de Kounde continúa siendo la misma. El jugador quiere seguir creciendo a las órdenes de Hansi Flick y su prioridad pasa por continuar muchos años más de azulgrana.