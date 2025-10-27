FC BARCELONA
El Bayern se mete en la carrera por Asllani, objetivo del Barça
El club blaugrana busca un delantero centro para poder suplir a Robert Lewandowski si termina dejando el club
El FC Barcelona tiene un nuevo competidor de máxima entidad en la búsqueda de un delantero para el futuro. En SPORT ya explicamos que el nombre de Fisnik Asllani figuraba en la agenda azulgrana como posible recambio de Robert Lewandowski, ahora, el Bayern de Múnich ha irrumpido con fuerza para intentar asegurar al atacante kosovar del Hoffenheim.
Según adelantó el periodista alemán Florian Plettenberg, el Bayern ha añadido a Asllani a su lista de candidatos para el rol de suplente de Harry Kane a partir de la temporada 2026/27. La dirección deportiva bávara se ha mostrado “impresionada” tanto por la evolución del futbolista como por su perfil de rematador puro, justamente el tipo de delantero que no abunda en el mercado europeo.
Plettenberg añade que el club muniqués ya ha sido informado sobre la cláusula de rescisión del jugador con vistas al próximo verano. Todo apunta a que el atacante, que cumplirá 24 años en diciembre, saldrá del Hoffenheim al término de esta campaña. Y no le faltarán pretendientes.
El Barça, que ya venía realizando un seguimiento exhaustivo del jugador, ve cómo la operación se complica. En Alemania dan por hecho que el conjunto de Hansi Flick rastrea opciones para la vida después de Lewandowski y Asllani cumplía con los parámetros: joven, goleador, precio asumible y con un deseo admitido públicamente. “El FC Barcelona siempre ha sido mi club soñado”, confesó hace unas semanas en Sport Bild.
Si bien por ahora no hay contactos en marcha, la irrupción del Bayern puede acelerar movimientos. Otros clubes europeos también siguen de cerca el rendimiento del delantero, que suma ya cinco goles en Bundesliga y uno más en la Copa con un Hoffenheim de recursos limitados.
El mercado va para largo, pero Asllani se perfila como uno de esos nombres llamados a protagonizar un pulso entre gigantes. Y el Barça necesita un recambio para Lewandowski asequible de precio, ya que el gol se paga muy caro en el mundo del fútbol.
