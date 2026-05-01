El Bayern le cierra la puerta a Rashford

A falta de apenas un mes para el final del curso, con el FC Barcelona eliminado de la Champions pero a las puertas de un título de Liga que podría certificarse este mismo fin de semana antes del Clásico, la planificación deportiva hace semanas que va a toda máquina. No obstante, el futuro de Marcus Rashford continúa en el aire.

Como os hemos contado en SPORT esta semana, el escenario se complica por momentos para el delantero inglés. El Manchester United empieza a mostrar signos de cansancio ante la falta de una decisión clara por parte del Barça de activar la cláusula de compra.

En Inglaterra aseguran que la entidad está "irritada" por los intentos azulgranas de renegociar las condiciones pactadas: rebajar el precio de la opción de compra, fijada en 30 millones de euros, o incluso alargar la cesión un año más.

El club catalán, por su parte, considera que la operación es difícilmente asumible en los términos actuales, pese a que el jugador vería con buenos ojos continuar.

Cae la vía Bayern

Con su futuro en un limbo por la indefinición del Barça y las pocas ganas del United de recuperarle, una de las posibles vías de escape para el delantero también se ha enfriado.

Desde Alemania, el periodista Christian Falk, insider de la información del Bayern de Múnich, ha sido tajante al asegurar que el club alemán no contempla a Rashford como opción.

"No es cierto que el Bayern pueda fijarse en Rashford si falla la operación por Anthony Gordon. El Bayern tiene una lista de opciones y Rashford no está en ella", apunta la información.

El conjunto bávaro sí tiene como prioridad al extremo del Newcastle United, por el que ya ha habido contactos. Sin embargo, la operación no es sencilla: el club inglés podría exigir cerca de 80 millones de libras, una cifra que en Múnich consideran excesiva.

Aun así, lo que queda claro, siempre según la información de Falk, es que incluso si esa negociación no prospera, Rashford no entra en los planes del conjunto entrenado por Vincent Kompany, que cuenta con un tridente titular muy definido con Olise, Kane y Luis Díaz como espadas principales, con Musiala y Gnabry en la recámara.