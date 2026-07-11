¡El Bayern se interesa por el fichaje de Koundé!

El mercado se calienta y los nombres que podían estar encima de la mesa de una posible salida del Barça empiezan a surgir. El primero, y muy serio, es el de Ferran Torres quien está negociando su fichaje por el PSG. Y ahora, desde Alemania, desvelan que Jules Koundé está en la lista de fichajes prioritarios del Bayern de Munich para este verano aunque la operación es sumamente complicada. El club alemán está buscando a un lateral derecho de primerísimo nivel y, según 'Bild', Koundé es el elegido, aunque los alemanes deberán ingresar primero antes de realizar cualquier oferta tentadora por el futbolista blaugrana.

'Bild' deja claro que Koundé es el lateral que más encaja a los técnicos y directivos del Bayern. Es un futbolista que siempre ha gustado y creen que este verano se pueden dar las cirunstancias perfectas para abordar su salida del Barça. Dependerá de la tasación final del jugador y, sobre todo, de que el Bayern sea capaz de vender a Sacha Boey, lateral que este curso han cedido al fútbol turco y que no entra en los planes de presente y futuro de la entidad bávara.

El club alemán había sondeado la posibilidad de fichar a Givairo Read, lateral del Feyeenord, pero ahora se priorizaría la llegada de un lateral top de primerísimo nivel internacional en el caso de que hubiera dinero para abordar la operación. Y Koundé es el elegido, algo que podría dejar entrever que el futbolista estaría en disposición de salir del club blaugrana esta temporada siempre que llegara una buena oferta.

En el Barça nunca han escondido que no se cerraría la puerta a Koundé o a Alejandro Balde si algún club presenta una propuesta interesante para todas las partes. Balde ya ha dejado claro al Barça que no piensa moverse, por lo que no escuchará propuestas, mientras que el futuro de Koundé queda más en el aire y todo podría precipitarse tras la celebración del Mundial. El internacional francés también tiene el interés del Liverpool y el Chelsea, pero por el momento no se ha movido ficha desde la Premier.

Koundé tiene una tasación de 60 millones de euros, cifra por la que el Barça no rebajaría ni un solo euro. Y es que el futbolista francés solo tiene 27 años y renovó por el club blaugrana hace poco hasta el 2031. Sí que es cierto que Hansi Flick le ha dejado sin la titularidad en algunos partidos apostando por Eric Garcia como lateral diestro, algo que podría repetirse en esta temporada.