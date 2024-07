Bayern, Dortmund y City lo intentaron todo con Guille Fernández

El FC Barcelona ha anunciado la renovación de Guille Fernández, uno de los futbolistas con más potencial de la cantera, por tres temporadas más, como traca final a una serie de anuncios de promesas especiales. Òscar Gistau, Toni Fernández... y, ahora, el primo del último, como adelantó SPORT.

Se trata de un centrocampista 'made in La Masia', con una evolución espectacular que lo llevó a debutar con el filial de Rafa Márquez con quince años (se estrenó el 31 de marzo con el '40' en el dorso) y a entrenarse, en este inicio de pretemporada, con el primer equipo, a las órdenes de Hansi Flick.

Hace unos meses, el superagente Jorge Mendes asumió la gestión de la carrera profesional de Guille y recibió el interés de varios grandes de Europa. Según ha podido saber SPORT, el Bayern, el Manchester City y el Dortmund iban detrás de sus pasos y le ofrecían mucho más dinero.

Sin embargo, la familia del centrocampista, atendiendo a la voluntad y el compromiso del jugador con el Barça, no quiso ni sentarse a hablar con ellos. No era un tema económico y no querían sentirse tentados. Guille solo quería vestir de azulgrana, aun sabiendo que en términos económicos salía perdiendo, y nunca quiso reunirse con los clubes mencionados.

Con Flick tiene muy buenas sensaciones, el futbolista se siente muy bien físicamente y cree que los meses en los que se ha entrenado con intensidad con el Barça Atlètic le han ayudado mucho para seguir creciendo y formándose.