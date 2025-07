El Bayern se desentiende del 'caso Nico Williams': "No es nuestro problema"

La renovación de Nico Williams con el Athletic hasta 2035 elevando la cláusula hasta los100 M€ pilló al Bayern, como al Barça, en fuera de juego. Lo cierto es que tanto bávaros como blaugranas libraron la puja final por el fichaje del jugador pese a que, a nivel personal, la prioridad de Nico en caso de salir de Bilbao siempre había sido el Barcelona.

Sky Alemania, incluso, reveló esta semana que los bávaros ofrecieron al futbolista cerca de 12 M€ netos por curso, cifra muy por encima a la propuesta económica planteada por el Barça (7-8M), confiando en los problemas de inscripción azulgranas.

La respuesta del jugador, no obstante, fue tajante tan solo cuatro días más tarde de que se abriera en Europa de manera oficial el mercado de fichajes. Permanecerá con su hermano Iñaki en Bilbao y disputará la Champions con la camiseta rojiblanca.

Reacción en Alemania

Jan‑Christian Dreesen, CEO del Bayern de Múnich, restó dramatismo a la decisión del extremo en declaraciones que recoge el diario 'Bild': "La renovación es un gran mensaje. Nico es vasco (navarro), en Bilbao sólo juegan vascos. Tienen sus propias reglas allí. Su hermano también juega allí, lo cual sin duda fue un factor decisivo. Y si no me equivoco, en Alemania ya no se hablaba de él con nosotros, sino prácticamente con el Barcelona", aclaró dando por hecho que, pese a su oferta, ya no estaban en la lucha final.

Dreesen subrayó que la negativa "no es nuestro problema", una declaraciones que confirman el cambio de rumbo de la dirección deportiva, que ya explora otras opciones. Entre las alternativas que manejan figura, aunque de perfil distinto, el alemán Nick Woltemade: "Solo puedo decir una cosa: Nick Woltemade es jugador del VfB Stuttgart. Y no es apropiado generar discusiones ni hacer comentarios", apuntó el CEO muniqués.

El Barça, a por el plan B

El Barça, por su parte, vivió un giro amargo cuando desde el club blaugrana directiva, dirección deportiva e incluso vestuario daban por hecho el fichaje previo pago de la vieja cláusula (62 M€ incluyendo el IPC) y se encontró con el anuncio de la renovación de Nico sin aviso ni anestesia.

Ahora, la dirección deportiva liderada por Deco deberá buscar una alternativa a un Nico Williams que por edad, precio y relación con las estrellas del equipo era una oportunidad única de mercado para reforzar la posición de extremo izquierdo. Ahora, Luis Díaz, primera opción del verano que cayó por las pretensiones del Liverpool, y Marcus Rashford, en la rampa de salida del United, vuelven a la palestra.