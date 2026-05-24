El Bayern deja las cosas claras con Kane: "El Barça no tiene dinero"

El FC Barcelona afronta el mercado de fichajes de verano con la voluntad de reforzar, sobre todo, la posición de delantero centro. Si la carpeta del '9' ya era prioritaria desde hace meses, la salida de Robert Lewandowski aún 'empuja' más a la dirección deportiva encabezada por Deco a buscar un relevo generacional. El 'baile' de nombres de futuribles culés, con Julián Álvarez y Joao Pedro como candidatos más firmes, ya ha empezado.

Otro delantero que se ha vinculado al club blaugrana en las últimas semanas ha sido Harry Kane. El inglés ha completado una temporada brutal con el Bayern Múnich (61 goles) y, a sus 32 años, representa un perfil muy parecido al de 'Lewy', el de veterano contrastado que ofrecería rendimiento inmediato y aseguraría la posición durante alrededor de un lustro. En el Allianz Arena, sin embargo, no quieren saber nada del Barça. Y así lo dejó claro su presidente de honor, Uli Hoeness.

"Harry Kane es el mejor fichaje que hemos hecho nunca. El FC Bayern es un club que compra, no que vende. ¿Si se va a quedar? Sí, y el Barcelona de todos modos no tiene dinero", declaró el exfutbolista alemán tras la consecución de la Pokal por parte del club de Múnich con un hat-trick del inglés. Kane, con un valor de mercado de 65 millones de euros según el portal especializado 'Transfermarkt', tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, esto es, hasta el final de la temporada que viene.

En zona mixta, el propio jugador se mostró muy tranquilo con su futuro: "No es el momento de hablar de eso ahora, pero no hay pánico. Queríamos mantener conversaciones hasta el final de la temporada y todavía tenemos un Mundial por jugar. Pero todo el mundo sabe cuánto disfruto aquí. La situación es tranquila".