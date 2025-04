El Bayern tiene claro que Tah aún no ha firmado por el Barça

Jonathan Tah va a ser uno de los nombres de mercado en clave Barça para este verano. El club blaugrana tiene controlado al central internacional alemán, que termina contrato este 30 de junio, pero la operación no estaría cerrada ante el overbooking de centrales en la plantilla y ahora todo estaría en el aire. El Bayern, también muy interesado en la operación, tiene ya claro que el futbolista todavía no ha firmado nada con el Barça y que estaría abierto a estudiar opciones para no quedarse colgado este verano. Tiene ofertas encima de la mesa y su prioridad es el Camp Nou, pero comienza a no estar claro como puede acabar este tema.

Según 'Sky Alemania', el Bayern retomó contactos con el entorno de Tah hace unos días para conocer si tenía opciones de firmarle a partir del 1 de julio. Y la respuesta fue clara: Tah va a escuchar propuestas porque, diga lo que se diga, no ha firmado aún contrato con el Barça. Es cierto que ha habido conversaciones y que es un jugador que interesa tanto a la dirección deportiva blaugrana como a Hansi Flick, pero si no hay salidas será imposible su contratación por lo que el futbolista puede comenzar a abrirse a otras opciones de futuro y evitar así que el mercado avance sin tener nada avanzado.

El Barça avanzó con Tah desde el pasado verano cuando se presentó una oferta de compra cuando le quedaba un año de contrato pero el Bayer Leverkusen se negó a venderle. Los contactos se mantuvieron y el pasado diciembre prácticamente se llegó a un acuerdo para que llegara libre, pero no se ha ido más allá porque las circusntancias han variado mucho en el Barça en estos últimos meses.

Por un lado, Ronald Araujo ha renovado su contrato rechazando ofertas importantes y Flick quiere sí o sí la continuidad de Eric Garcia en la plantilla. Íñigo Martínez también ha ampliado contrato y la apuesta por Cubarsí es indiscutible. A todo ello se le suma que Christensen parece decidido a agotar el año que le queda de contrato hasta el 2026 por lo que el club se encuentra bloqueado para firmar al central alemán.

Tah sabe perfectamente la situación y tiene claro que si no hay movimientos de salida, no podrá venir al Barça. Y en el Bayern necesitarán dos centrales para remodelar su plantilla por lo que puede ser un buen destino. Curiosamente, el Bayern se ha planteado el fichaje de Araujo, siempre que el jugador blaugrana acepte salir, algo que podría desbloquear la llegada de Tah. Un entuerto que debería resolverse al finalizar la temporada.