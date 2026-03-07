El Bayern se anticipa a Barça y Madrid por la gran esperanza alemana

El mercado de jóvenes talentos europeos no descansa y la última batalla en los despachos tiene acento alemán. Kennet Eichhorn, centrocampista de apenas 16 años que milita en el Hertha BSC de la segunda alemana, se ha convertido en el gran objetivo de deseo continental. En los últimos días, el Bayern de Múnich ha irrumpido con tremenda fuerza para hacerse con la promesa germana.

Kennet Eichhorn durante un partido con el Hertha Berliner Sport-Club / INSTAGRAM kenny.ehn

Según adelanta en exclusiva el diario alemán 'Bild', el conjunto bávaro ha pasado a la acción de manera definitiva y agresiva. El gigante de la Bundesliga ha contactado directamente con '11Wins' (agencia de representación de Jamal Musiala) para trasladarles un "interés concreto" y formal. Este movimiento estratégico coloca a los muniqueses en la 'pole position', adelantándose por la derecha a las direcciones deportivas de Barça y Madrid, quienes llevaban meses monitorizando la evolución del jugador.

El jugador busca una salida

La situación en Berlín se ha precipitado dramáticamente en las últimas semanas. La información publicada por Bild revela detalles que demuestran que la salida de Eichhorn es inminente y no tiene marcha atrás. El talento alemán ha tomado decisiones drásticas de cara a su futuro para centrarse pura y exclusivamente en dar el salto profesional.

El principal motivo de esta inminente fuga es deportivo. El Hertha BSC, que milita en la 2. Bundesliga, parece quedarse sin opciones reales de lograr el ascenso este verano. Ante este escenario de estancamiento, Eichhorn considera que su ciclo en el club ha terminado y busca un entorno en la más estricta élite europea.

Una 'ganga' en el mercado

Su cláusula de entre diez y doce millones de euros es muy apetecible para cualquiera que quiera hacerse con sus servicios. Tanto el FC Barcelona, siempre atento a captar talento joven, como el Real Madrid, que mantiene su política de reclutar promesas antes de que su valor se dispare, ven en él una oportunidad de mercado irrepetible. Otros equipos como RB Leipzig, Manchester United y, especialmente, Eintracht Frankfurt también mantienen su interés en el centrocampista.

Kennet Eichhorn durante un encuentro con su equipo / INSTAGRAM kenny.ehn

No obstante, el Bayern de Múnich ha jugado sus cartas con máxima celeridad. La directiva bávara es consciente de que dejar escapar al mayor talento nacional hacia España sería un duro golpe institucional y ha puesto toda la carne en el asador para convencerle de que el Allianz Arena es su escenario de desarrollo ideal.

Parece que, mientras que el Barça y el Madrid calibraban pacientemente sus ofertas y evaluaban el siguiente paso, el Bayern ha pisado el acelerador sin miramientos. El desenlace de este culebrón apunta a resolverse muy pronto, pero hoy por hoy, Múnich lidera la carrera.