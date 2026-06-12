El Bayer Leverkusen se adelanta al Barça y ficha al 'mini Kroos'

Kennet Eichhorn, la perla de 16 años del Hertha Berlín a la que ya se compara abiertamente con Toni Kroos por su elegancia, visión de juego, precisión en el pase largo y madurez impropia de su edad, ha cerrado su fichaje por el Bayer Leverkusen.

El club de la aspirina activó una cláusula de rescisión cercana a los 9 millones de euros y el jugador firmará hasta el 2031 tras superar el reconocimiento médico. Un auténtico golpe de efecto en el mercado alemán.

El centrocampista defensivo, que mide 1,86 metros y ya ha debutado con la selección alemana Sub-17, rechazó ofertas más suculentas de Liverpool y Manchester City, y también dejó atrás el interés de otros grandes como el RB Leipzig. Su decisión prioriza un crecimiento progresivo en un club que apuesta fuerte por los jóvenes talentos, incluso sin plaza en la próxima Champions League.

El interés del Barça y la puja europea

El FC Barcelona llevaba varios meses siguiendo de cerca a Eichhorn, pero sin acercamiento formal. La dirección deportiva liderada por Deco lo veía como un refuerzo 'low-cost' ideal para reforzar el centro del campo y, sobre todo, dar descanso y rotación a Pedri. La gran cantidad de minutos del canario hace que el club busque perfiles jóvenes, técnicos y con proyección que puedan asumir un rol de rotación. Eichhorn encajaba a la perfección: maduro, con buen trato de balón, capacidad para recuperar y distribuir, y una cláusula asequible.

Sin embargo, la operación se complicó. El Bayern de Múnich se posicionó con fuerza durante semanas, contactando directamente con la agencia del jugador (la misma que representa a Jamal Musiala) y viéndolo como un talento para mantener en Alemania. Por su parte, el Manchester City entró con todo en la recta final, buscando un recambio a largo plazo para Rodri y dispuesto a invertir en uno de los centrocampistas más prometedores del continente.

El jugador del Manchester City Rodri celebra el título de la FA Cup que han jugado Chelsea FC y Manchester City, en Londres, Reino Unido / NEIL HALL / EFE

Al final, ni Barça, ni Bayern, ni City. El Bayer Leverkusen fue el más convincente. Vendió al jugador un proyecto ambicioso de desarrollo en un equipo que sabe potenciar jóvenes y le ofreció un rol protagonista en el primer equipo. El Hertha, por su parte, se embolsa una cantidad importante que ayudará en su lucha por el ascenso a la Bundesliga.

Para el Barça, se cierra una vía interesante para reforzar la medular a bajo coste. La entidad culé deberá seguir buscando alternativas jóvenes en el mercado, mientras el fútbol alemán celebra que una de sus mayores promesas siga brillando en la Bundesliga. El 'mini Kroos' ya tiene nuevo hogar y promete dar mucho que hablar en los próximos años.