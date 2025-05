Baya Baye: "Gavi es quien mejor representa el 'macarrisme català'"

Víctor Ballesteros en el DNI, Baye para los colegas y Baya Baye como nombre artístico nos recibe durante la mañana del jueves en su huerto de Montgat. El objetivo: charlar del Barça, algo del clásico de este domingo, de música y de la vida. Aparecen sus dos Dobermans, Lucho y Siria, a recibirnos entre ladridos, pero son igual de mansos que nuestro protagonista. Aparentemente, claro. Ya lo dicen, las mascotas se parecen a sus dueños y, en este caso, se cumple a la perfección: duros de puertas para afuera, para los desconocidos; pero bonachones y sin maldad en la distancia corta.

Con un estilo desenfadado, sin pelos en la lengua y al natural: ‘tal com raja’. Orgulloso de sus raíces, reivindica que los catalanes también pueden dejar de lado la tan tradicional actitud derrotista, el “cap paper a terra”. Se ha hecho un espacio en la voraz industria musical rapeando por el margen y a contracorriente. Roza los 25.000 oyentes mensuales en Spotify y algunos temas se acercan al millón de reproducciones, como ‘Macarrisme Català’ o ‘La Mare Kem Va Parí’.

Baya Baye atendió a SPORT en su huerto de Montgat / DANI BARBEITO

Centrado ahora en la música, sigue atendiendo la viña, pero más pegado al micrófono y lanzando su propia línea de ropa. Todo, con un reivindicativo discurso blaugrana: una de sus pasiones desde la cuna y que mantiene intacta un cuarto de siglo de vida después. Con una energía que atrapa y no deja indiferente a nadie, Baye nos explica su actual momento vital a las puertas de cerrar su primera gira. Evidentemente, también del Barça, de su compatriota Lamine y del ‘macarrisme’ como actitud de vida.

¿Te gusta dar entrevistas?

No me gusta mucho porque siempre preguntan lo mismo, pero toca hacerlas para dar un poco de promoción y abrir nuevos caminos.

Llevas ya años con la música, ¿en qué momento estás ahora?

Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera musical porque nos hemos centrado. Estamos intentando hacer las cosas bien, más serio. Artísticamente, estoy en un momento bastante guay, estoy inspirado y creativo. Tengo las ideas claras por una puta vez en mi vida. Seguro que va a mejor, pero es el mejor momento en el que he estado.

¿Y por qué antes no las tenías claras?

Trabajaba muchas horas en el campo, era más joven, más alocado todavía… No encontraba mi momento para escribir y componer, ahora intento dedicarle algún momento cada semana. También es un tema de contactos: conozco más productores, más peña y todo se retroalimenta. Aquí en el pueblo no hay raperos, ni gente metida en la industria. Yo me junto con mis colegas de toda la vida –que a veces es un poco sectario porque siempre vamos los mismos- y ahora me he abierto a conocer gente nueva, que le molen las mismas cosas a mí. También te inspira si te pasan una base, cuando no tienes toda esta gente que te hace espabilar, te quedas en el pueblo haciendo el cabra, como siempre.

¿Tienes alguna rutina?

Intento llevar la máxima rutina posible, hacer las cosas bien y de manera productiva, pero soy muy caótico. Hay días que me despierto a las 7:00 h, otro a las 8:30 h, otro a las 9:00 h…

Tampoco está mal.

Ya, pero me gustaría ser más metódico. Pero no me quiero obsesionar porque vivimos en un mundo muy rápido. Productividad, productividad, productividad y eso tampoco es bueno. Como trabajo para mi cuenta ahora, las cosas son un poco más complicadas porque dependen de ti mismo.

¿Tienes algún objetivo?

Me gustaría poder ganarme la vida cómodamente con la música y la ropa de Macarrisme català. Tampoco necesito mucho, pero sí que sea más estable. Seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo: por y para nosotros, sin depender de la puta industria, discográficas y gentuza chupóptera. Me gustaría llegar lejos, no por mí, pero creo que la gente necesita la figura de alguien que no haya pasado por el aro y lo haya conseguido. Y aquí en Catalunya no creo que lo haya conseguido nadie.

No me quiero obsesionar porque vivimos en un mundo muy rápido: productividad, productividad, productividad y eso tampoco es bueno Baya Baye

¿No existe esta figura?

Creo que no. Hay gente que va por libre y hay gente más punki que yo, pero que haya llegado a algunos sitios a los que me gustaría llegar, no.

¿A qué sitios te refieres?

Me imagino asentarme bien, romper las fronteras. Hacerlo en catalán, como lo hago, me gustaría que me escuchasen en cuantos más sitios mejor. No tenemos que cerrarnos a Catalunya únicamente. Hay gente en Madrid o incluso en Argentina que me dicen ‘no entiendo una mierda, pero este pibe me mola’.

Esta manera tan auténtica de ser te cierra unas puertas, pero te abre las que a ti te gusta.

Exacto, eso es. Las puertas que se me cierran, tampoco me interesa que estén abiertas. Tenemos muy claro lo que somos y a dónde vamos. Es algo que ha salido natural. Tengo la suerte o la desgracia de ser auténtico, he vivido lo que he vivido y le he sacado partido.

¿De dónde sale el Macarrisme català?

Es mi eslogan, mi filosofía de vida. Relacionado con la música, aparte de algunos grupos de punk, normalmente, lo que predomina en Catalunya ha sido música pijuela y para pijuelas. De puertas para afuera nos veían a los catalanes como ‘figaflor’. El Macarrisme català es todo lo contrario: puedes ser un chulo, un macarra y catalán. Eso no quiere decir ser mala gente, que a veces se confunde. No soy un hijo de puta.

Entonces no tienes referentes.

Tengo muchos, pero a nivel catalán, pocos. Me he criado escuchando rap underground de Madrid, grupos como ‘The Louk, que son raperos de Burgos, Jarfaiter, Foyone, La SDJ Crew; pero también me gusta escuchar flamenco, cumbia, rumba, punk… Me gusta lo auténtico, la gente que va más allá de la música y que, sin querer, crea un movimiento más allá. Los que rompen los esquemas y es diferente es lo que me mola. Rapear bien y hacer buenas métricas está bien, pero me la pela un poco.

Volviendo al Macarrisme català: ¿crees que algún jugador del Barça puede representar estos valores?

Cubarsí es demasiado bonachón, él sería más de Els Pets o de Oques Grasses. Del fútbol antiguo, te diría Stoichkov, pero no era catalán; o Luis Enrique, que jugó en el Madrid y les puteó. Los de ahora todos son muy tronistas de Mujeres y Hombres, con el mismo degradado y las mismas pintas.

¿Quién fue la primera persona que te dijo que te parecías a Luis Enrique?

Ahora me lo dicen mucho menos. Me lo empezaron a decir cuando era un chaval, que no llevaba barba e iba más rapado. Me lo dirían las madres de los colegas: ‘¿sabes a quién te pareces?’ Y yo: ‘que sí, que ya lo sé’.

Los futbolistas de ahora todos son muy tronistas de Mujeres y Hombres, con el mismo degradado y las mismas pintas Baya Baye

Ha formado parte de tu identidad.

Sí, claro, le saqué partido, Jony, como todo de lo que hago (risas).

Pero ahora reniegas de él.

A mí me cae de puta madre, es una leyenda, pero que entrene al PSG me toca mucho la polla y más la celebración aquella que nos hizo cuando nos eliminó. Me cambié el nombre de Instagram: de Luis Enrique Jr a Baya Baye. Me tocó los huevos, ¿eh?

Antimadridista, antiperico, antipolicia… ¿Anti qué más?

Antitodo (risas).

Es una buena carta de presentación decir todo lo que no te gusta y, a partir de aquí, si me queréis conocer…

Cuando dices que eres antitodo hay muchas cosas que amas y que no odias, pero soy bastante hater. No hater de niño rata. Por cómo funciona la sociedad y el mundo, estoy bastante en contra, voy al margen de la norma porque está mal hecha. Para alguien a quien las leyes le parezcan de puta madre y está al corriente de lo que es ser un ciudadano normal, le pareceré un puto tarado. Para mí el tarado es él, que está adaptado a un sistema tronado.

Luis Enrique me cae de puta madre, es una leyenda, pero que entrene al PSG me toca mucho la polla, y más la celebración aquella que nos hizo cuando nos eliminó Baya Baye

¿Se puede vivir como un antisistema hoy en día?

Al final tienes que pasar por el aro y todos nos tenemos que buscar la vida porque necesitamos ganar pasta, es cuestión de jugar un poco, pero todos estamos metidos en la rueda y no podemos ser ‘hippies’ porque los ‘hippies’ son ‘hippies’ porque son ricos.

¿Más antimadridista que culé?

Yo creo que sí, tío. No sé qué soy más, te lo juro. Es que los merengues… Los merengues no, pero el Madrid es que da mucho asco. Y además es que tienen eso de darle la vuelta a todo, que son los culés los que roban y los que... ¡tócate los huevos!

¿Y cómo estás viendo al Barça?

A ver, te digo que estoy más desatendido del fútbol en general que cuando era un crío, que era un enfermo, como mis colegas, que se conocen hasta la alineación del Eibar porque tienen el puto Fantasy y están como una chota. Yo me lo quité. ¡Es que es de enfermos, tío! Ahí a las once y cincuenta fichando a no sé quién del colega. El otro todo tieso en un festival sacando el móvil para hacer un clausulazo… ¡Vete a tomar por culo! Antes sí que cuando era pequeño me conocía a todos los jugadores de la Premier, pero ahora, pues no sé, cuando sale un jugadorazo como ¿yo qué sé? El Declan Rice, que le metió dos chicharros al Madrid… No tenía ni puta idea. Ahora solo sé del Barça y basta. El resto me la suda bastante.

Claro.

Y ahora estoy contento porque claro que nos gusta ganar a todos, pero lo que me mola es que se sea coherente con los valores que decimos que tenemos y que somos y tal. Cuando se es coherente, similar a lo de mi música, cuando eres coherente con lo que representas todo va sobre ruedas, cuando empiezas a traicionarte a tus principios, que es lo que pasó cuando estaba el puto Bartomeu, a fichar cosas raras y mierdas y no confías en los de casa es cuando las cosas van mal. Es que siempre que nos ha ido bien es cuando hemos tirado de gente de la casa.

¿No crees que ahora es por necesidad?

Cien por cien, pero a ver si se dan cuenta de una puta vez que cuando no se ficha y se coge a los chavales de casa todo va mejor. Estoy seguro de que si fichan a Haaland y al otro y al otro nos hubiera ido peor. Entonces no hubiera debutado ni Lamine. Cuando vas con tu identidad, funcionan mejor las cosas.

Esto es lo que más te enorgullece del Barça.

Sí, pero en realidad es un poco ‘fake’, lo han hecho un poco por necesidad y tendrían que haberlo hecho por filosofía.

¿Hay algo que te avergüence?

Avergonzarme nada, pero igual cuando escuchas… Yo que sé… Una tertulia por la radio y salían de estos… ¡Acojonados! A mí los acojonados no me molan.

El 'seny' català.

¡Pues no! 'Es que si perdemos, pues ya es mucho… porque el Inter no sé qué'. ¡Que no! Calla la puta boca, lo que tienes que pensar es que le pasarás los huevos por la cara a la mierda del Inter y ya está. Como hacen los merengues. Luego pueden perder, y son asquerosos, pero ellos piensan que siempre ganarán. Y nosotros tenemos siempre ese miedo o ese complejo de inferioridad que no tenemos que tener. Somos el Barça.

A ver si se dan cuenta de una puta vez que cuando no se ficha y se coge a los chavales de casa todo va mejor Baya Baye

¿Laporta tiene algo del ‘macarrisme català’?

No, tampoco. Es un buen ‘person’, pero seguro que nos llevaríamos bien algún día que saliéramos por ahí.

Si te pilla más joven… Se te ve más tranquilo.

Sí, no sé, seguro que él las ha liado gordas.

¿Qué recuerdas de la primera entrevista en La Sotana?

Poca cosa porque iba torrado, muy torrado. Mucha gente me conoció allá. Me contactaron por el tema de ‘Macarrisme català’, les moló mucho y me decían ‘por fin conozco a un rapero catalán, así…’. Cuando me pongo nervioso, tío, bebo. Si tengo bebida allá y me pilla la ansiedad, bebo. Empecé a beber como un loco, era confinamiento, me puse tibio y la lie un poco. Al día siguiente me desperté, vi el bombazo que fue y me dio vértigo. Pensé: ‘se me ha ido la pinza’. Salió bien y ya está.

¿Dijiste algo que no pensases?

No, a tomar por culo. Está todo dicho.

Lo que si borraron del final del vídeo es cuando cantaste ‘Macarrisme català’.

¿Ah sí? Qué cabrones. No daba una, tío…

Volviendo al Barça, ¿qué significa para ti? ¿Por qué eres culer?

Soy del Barça porque toda mi familia lo es. Mucha peña dice ‘pero si es solo fútbol’, para mí es algo más cultural que fútbol. Mis abuelos maternos eran de Barcelona y del Barça, los de parte de padre, maños, del Barça y del Zaragoza, del Badalona y del Caspe. Mi padre ya nació siendo muy del Barça. Es el equipo de la ciudad y es muy guay. Me gustaría que hubiese más identidad por parte de la gente, más desacomplejados. Vas a Nápoles, tío, y cuando ganan, se vive un sentimiento… Aquí también pasa, pero debería verse más. No es ser un forofo del fútbol, es cultural. Soy del Barça y a tomar por culo, representa catalanidad y otras cosas más allá.

‘Més que un club’

Esto mismo. Aunque desde las instituciones lo han manchado todo: fichajes, tramas raras, cosas chungas… No solo Negreira, cuando han fichado a brasileños que no sabían ni tocar la bandurria, ¿para qué era? Para lucrarse. Todo esto habla muy mal de ellos, pero el Més que un club no tiene que ser para ellos, tiene que ser para nosotros.

¿Has subido a Montjuïc?

Sí. Ambiente muy flojo, ¿no? Y más cuando pusieron a los trompeteros aquellos.

La ausencia de la Grada d’Animació.

Eso está muy mal, muy muy mal. Por cómo se ha gestionado, si es lo único que le da vidilla al campo, tío. Cada estadio del mundo debería tener una grada de animación. De hecho, tendría que ser el doble de grande, no esa mierda que han dejado allá. Y ahora hay dos trompeteros, pues muy bien. Vamos haciendo. Estas cosas son las que me tocan los cojones del Barça, estas tonterías.

Lo de la Grada d'Animació se ha gestionado, mal, muy mal, tendría que ser el doble de grande, no esa mierda que han dejado allá Baya Baye

¿Y a Rocafonda has ido?

Cuando estaba en el Montgat, fui allí a jugar muchas veces, sí.

Compartes comarca con Lamine Yamal. ¿Bien, no?

Pues no lo sé porque, claro, cuando yo jugaba, él tendría 2-3 años. La verdad es que, me sabe mal, pero eran bastante malos: les metíamos 20-0 o así en fútbol 7 y fútbol 11. Cuando jugaba, la tocaba bastante.

¿Le ves cosas de barrio?

Quizá sí, esa chulería. Se nota mucho que ha jugado en la calle. Hoy en día, el fútbol ha perdido –porque es más físico que antes- esa magia de hacer filigranas. Todos salen de academias y mierdas, ya no hay calle. Ronaldinho te hacía mil y unas, Neymar también, porque jugaban descalzos. He visto vídeos de Lamine jugando en la calle de pequeño haciendo filigranas. Es ahí donde pruebas más mierdas de estas. Se lo nota al cabrón. Y con 17 años, es una locura.

Como dices en ‘Destraler’, “Odian al catalán, odian al immigrant; però pel següent Mundial quieren a Lamine Yamal".

A mucha peña le tiene que tocar los cojones que sea del Barça, catalán y de origen marroquí. No sé en qué orden les da más asco. Si no fuese por él, no ganarían nada con la selección, ole sus cojones.

Pues ojo, que a lo mejor es quien mejor representa el Macarrisme català.

Pues quizá sí y eso que es de origen marroquí. Pero es diferente porque él es más modernito, a mí este rollo no me va, estos bailecitos y esas mierdas. Pero ole sus huevos. Mira, el que mejor representa el Macarrisme català y no es catalán es Gavi. El otro día publicó una historia en Instagram, sin puntos ni comas, que decía ‘no querían que ganáramos porque estaban cagados’. Eso me mola. Me toca mucho los huevos que tienen que ser políticamente correctos, todos hablan igual. ¿Por qué no puede hablar así un futbolista si habla así en la vida real? Pues a chuparla.

¿Has visto la foto de Messi con Lamine?

Sí, que lo bendice de pequeño, ¿no? Y luego dijo su padre diciendo que era Lamine quien bendijo a Messi (risas) Vaya máquina. Es loquísimo. Te hace pensar que en la vida las cosas tienen que pasar por algún motivo. Si no, no me lo explico.

A mucha peña le tiene que tocar los cojones que Lamine sea del Barça, catalán y de origen marroquí. No sé en qué orden les da más asco Baya Baye

¿Cómo te quedaste cuando le perdimos?

Tengo sentimientos encontrados. Nunca sabremos la verdad: hasta qué punto fue parte de culpa del club y cuánta responsabilidad tuvo él. A mi entender, las cosas se hicieron muy mal y tenía que estar hasta los cojones de esa peña, pero me jodió mucho que se fuese al PSG: primero, porque me da mucho asco y, segundo, porque era un equipo contra el que puede jugar el Barça. Mi padre no puede ni verlo ahora, lo tiene muy cruzado. Ya se le irá. La putada de Messi es que ha sido a la vez la persona con menos carisma y el mejor futbolista de la historia. Tener esta personalidad le ha permitido ser durante tantos años el mejor. Lo que me da un poco de miedo de Lamine es que le veo tan bueno y joven, pero tan achulado, que pienso que es muy difícil que no pueda perderse. Imagínate con 20 años cuántos Balones de Oro podrá haber ganado. A Messi le sudaba la polla todo.

Solo le faltó hablar catalán.

¡Es que ni una palabra! Si hubiese dicho una, ya le habríamos hecho una escultura en el medio de plaça Catalunya con la tranca fuera como el David de Miguel Ángel. ¡Una sola puta palabra! Yo qué sé, por ejemplo, Maradona. El cabrón era mucho más carismático. Si hubiese estado más años aquí… Habría proclamado la independencia de Catalunya enfarlopado. Pero de Messi solo puedes decir cosas buenas. Es Dios y nos lo tenemos que tatuar.

¿Soñaste con jugar en el Barça alguna vez?

Sí, bueno, como todos (risas). De hecho, me vino a fichar la Atalanta cuando era pequeño, te lo juro, cuando jugaba en el Montgat. Vinieron los ojeadores y se lo dijeron a mis padres. Me giñé. Me dijeron que tenía que ir a otro club de División de Honor de por aquí, hacer unas pruebas, luego ir hacia allí… Era una trama un poco rara y pasé.

Abro un melón musical: ¿has escuchado el himno del 125 aniversario?

Bueno, sí, en alguna historia de Instagram. Está bien, no es música que a mí me mole. Son buena peña los de Oques Grasses, ¿eh? Les he escuchado en alguna entrevista y me han caído bien. Son de los pocos coherentes con su mensaje.

Si Messi hubiese dicho una sola palabra en catalán, ya le habríamos hecho una escultura en el medio de plaça Catalunya con la tranca fuera como el David de Miguel Ángel Baya Baye

¿Con qué música identificarías al Barça?

Entiendo que es una institución muy grande y tienes que hacer algo para todos los públicos. A mí me gustaría una cosa muy folklórica, me molaría una habanera del Barça.

¿Has pensado en hacer alguna canción única y exclusivamente del Barça?

Me lo han dicho, pero uf. De momento no, me da un poco de palo. Está ahí la idea, pero no sé. Ya veremos.

Esta es tu primera gira y la acabas el 30 de mayo en la Sala Salamandra. ¿Qué esperas?

Que lo llenemos. Nos han jodido un poco el finde porque la idea era el 30 concierto y el 31 final de la Champions. También te digo que por salud, mejor que haya sido así. Para la mía, la de mis colegas y de otra gente. Será una fiesta, seguro que nos lo curraremos fuerte y espero que sea el mejor concierto que hemos hecho hasta el momento.

Este domingo clásico. ¿Cómo lo ves?

Nos los vamos a follar. No tengo ningún miedo y menos de los merengues. Están cagados. Es verdad que los ánimos estarán un poco pochos, pero confío mucho en estos chavales. Al final, no fue un tema de ánimos o actitud. La derrota fue suerte, árbitro y falta de experiencia, por este orden.

¿Te atreves con un resultado?

¿Y si la clavo?

Vamos a comer un día.

3-0. No, mira, que somos poco de dejar la portería a cero. 4-1 porque les pitarán algún penalti.

Para los merengues, si un árbitro no lleva un aguilucho tatuado en el pecho, a Primo de Rivera en el hombro y a Florentino en los huevos, es culer Baya Baye

El árbitro es Hernández Hernández, dicen que es culer.

Si no lleva un aguilucho tatuado en el pecho, a Primo de Rivera en el hombro y a Florentino en los huevos, es culer.

Si la temporada acaba con Supercopa, Copa, Liga y semis de Champions; ¿cómo la catalogarías?

Es una temporada que flipas, no nos podemos quejar. Y si perdiésemos la Liga, también. La putada sería que la perderíamos contra los merengues.

Y Flick, ¿qué te parece?

Un entrenadorazo. Se ha hecho súper del Barça, muy bueno. Me ha sorprendido. Hacía años que no veía un entrenador tan bueno. Xavi es una leyenda, pero le faltó algo. Le defiendo, pero lo comparas con Flick y está a otro nivel. Es una realidad, Hansi lleva muchos años entrenando.