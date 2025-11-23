Batrakov, el joven zar ruso del gol que gusta al Barça

Seá por el carácter, por el frío invernal o por cómo se trabaja en las canteras, Rusia ha sido siempre sinónimo de talento ofensivo con jugadores como Aleksandr Mostovoy (un mito en el Celta), Andrei Arshavin (triunfó en el Arsenal) o Roman Pavlyuchenko (Tottenham).

La exclusión del fútbol ruso por una medida arbitraria de la UEFA ha provocado un descenso de nivel en los extranjeros y da protagonismo a jóvenes brillantes como el medio Matvey Kislyak (20 años), el atacante Kirill Glebov (19, ambos CSKA Moscú) el extremo Yaroslav Gladishev (Dinamo, 22) o el centrocampista Igor Dimitriev (Spartak, 21).

El gran nombre propio de esta nueva generación es Aleksei Batrakov, quien cumplió 20 años el pasado 9 de junio y vive su segunda temporada en la elite 'matrimoniado' con el gol. De hecho, es uno de los grandes referentes del Lokomotiv Moscú que dirige Mijail Galaktionov.

Aleksei Batrakov, un genio irreverente / FK LOKOMOTIV

Con 1,71m de altura, el jugador nacido a las afueras de Moscú (al este) en la localidad industrial de Orejovo-Zuyevo desarrolló toda su carrera en el club de los ferrocarriles rusos que fue fundado allá por 1922, unos años después de la conclusión de la Primera Guerra Mundial.

Su eclosión ha sido meteórica. En la temporada 2020-21 destacó en la conquista de la Liga Joven por el Lokomotiv como máximo asistente (12 en 17 partidos) y segundo máximo realizador (nueve tantos). Y claro, fue elegido mejor jugador del torneo.

Hasta hace dos veranos no apareció por el primer equipo. El técnico Mijail Galaktionov empezó a llamarlo para los entrenamientos y jugó amistosos, pero su debut en la máxima categoría rusa no llegó hasta el 31 de marzo de 2024 ante el Krasnodar. Esa campaña jugó seis partidos y marcó un gol en la Premier Liga y otro en la Copa.

Batrakov siempre quiere más / FK LOKOMOTIV

Su primer gran partido llegó el 4 de agosto de 2024 ante el Orenburg (4-1) con un gol y tres asistencias. La pasada temporada con 19 años gue el tercer máximo goleador liguero con 14 goles, a tres del costarricense Manfred Ugalde y a uno del albanés Mirlind Daku (Rubin Kazán).

En el presente curso, Batrakov está destrozando los registros y lidera la tabla de realizadores con 10 tantos (y cuatro asistencias) en 14 partidos, dos más que el albanés Daku (Rubin) y el salvadoñero-colombiano Alexander Gil (Baltika). Pero... ¿cómo es este talento ruso?

No un delantero, un centrocampista ni un extremo. Con su pelo teñido de amarillo, Aleksei Batrakov se mueve en ataque con una suficiencia que recuerda a Leo Messi, cara a puerta es tan letal como Lewandowski y a tres metros del área ya es tan peligroso como Valverde.

El capitán Dmitri Barinov se rinde ante Batrakov / FK LOKOMOTIV

Por eso es tan difícil de defender. En su mochila hay ya golazos por la escuadra desde fuera del área, penaltis en los que engaña al portero antes de lanzar, cabezazos certeros y goles de 'nueve' puro en el segundo palo. Además, está cómodo en el juego combinativo, tiene regate y, en definitiva, ya es un jugador extraordinario.

¿El precio? Desde la llegada a la dirección deportiva del exjugador Vladimir Leonchenko, el 'Loko' es un club muy serio. Renovado hasta 2027, su valor de mercado en Transfermarkt sigue subiendo y está ya en 23 millones de euros, aunque una cifra en torno a los 20 podría bastar a día de hoy. Cuando acabe la temporada, sumen al menos otros 10.

Ahora que el Lewandowski acaba contrato en 2026 (ha regresado a lo grande de su lesión a los 37 años), el Barça necesita gol y Batrakov podría ser interesante. No tiene tanta presencia, pero es muy completo y se asocia como los ángeles con los medios. También lo ha seguido el Girona y en el último partido lo estuvo espiando el AS Monaco.