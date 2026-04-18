'Pichi' Alonso, exjugador del Barça: "Batí el récord de llamadas de Telefónica con el hat-trick"

“Después de 40 años, aún me paran por la calle”, recuerda Àngel ‘Pichi’ Alonso, el delantero del Barça que hizo historia y provocó uno de los delirios más grandes de los culés el 16 de abril de 1986 con un ‘hat-trick’ frente al Göteborg que permitió una gloriosa remontada. El Barça se clasificaba para la final de la Copa de Europa, con el sueño de ser el primer equipo barcelonista en levantar el título continental en Sevilla. ‘Pichi’ Alonso disputó 87 partidos oficiales con el FC Barcelona, macando 20 goles y tres de ellos lo convirtieron en leyenda.

¿Cómo se fraguó su titularidad en ese partido?

Toda la historia viene del partido en Göteborg. Estábamos perdiendo 3-0, era el único delantero en el banquillo y el míster decide sacar a Fradera, un central. No entendí nada, después del partido la prensa vino a buscar a quien podía rajar y yo dijo que no lo entendía, que si no jugaba este día, supongo que no jugaría nunca. En el siguiente partido, ante el Betis, el míster (Terry Venebales) quiso hablar conmigo y me dijo que sabía que estaba enfadado. Le contesté que no entenía nada y él me contó una historia que “si le saco a usted igual perdemos 4-0 o 5-0 y no podemos remontar". En ese momento me dije, está loco, pero tuvo razón.

Dos días antes del partido de vuelta, me comentó que jugaría, y que no se lo dijera a nadie. Yo le contesté que ni a mi mujer. Archibald estaba lesionado con Holanda con un recuperador, estábamos Paco Clos, Marcos… Al final jugamos Carrasco, el Boquerón (Esteban) y yo.

¿Le costó mucho guardar el secreto y le generó más presión?

A la familia se lo dije. No me acuerdo mucho en ese momento el sentimiento, pero seguro que era el de ilusión por jugar. Nerviosismo seguro que no porque ya tenía experiencia, no era un crío.

¿Veían la remontada con las complicaciones que le puso el Göteborg?

La previa fue muy movida, hablábamos de los pasos que se tenían que dar para la remontada. Decíamos que un gol los primeros 15-20 minutos, antes del descanso, y el tercero al final. Marcamos muy rápido, pero no acabamos de crear muchas ocasiones, ellos lanzaron un tiro al palo, les anularon un gol después de que protestáramos al árbitro italiano porque el jugador había entrado de fuera el campo, pero no se veía una dinámica de remontada.

El segundo gol fue sobre el minuto 60 y el equipo se dejó ir. De no generar ocasiones, vimos que podía ser posible.

Àngel 'Pichi' Alonso firmó una noche memorable ante el Göteborg / Sport

¿El segundo gol fue el más bonito pinchando el balón?

Fue un pase largo de Migueli, el portero se quedó parado, la controlo y la pude cruzar. Después de un año en el que el equipo volaba físicamente y que ganamos la Liga con una facilidad brutal, en el segundo año sufrimos en la Copa de Europa en Oporto, contra la Juventus... cada partido sufríamos. Nos costó, pero llegó el segundo gol y quedaba tiempo para el tercero. El Lobo centró, que como Marcos nunca se cansaba de hacer recortes y el ‘9’ no sabía donde ir, rematé picado en el segundo palo. No recuerdo si lo hice intencionadamente.

Pequé de ser demasiado honrado al pedir el cambio

Pero usted luego no acaba el partido, ¿por qué?

Estaba emocionado, no me llegaba el aire, me asfixiaba. A los dos minutos de estar en el banquillo, me arrepentí de pedir el cambio y no ser más inteligente. Pequé de ser demasiado honrado.

Empatan la eliminatoria y llegan a los penaltis ¿cómo los recuerda?

El Lobo (Carrasco) falló y Urruti apareció para salvarnos. Yo estaba con una toalla en la cabeza y la cara cubierta. No podía ser que ahora la cagásemos y Víctor le pegó una fuerte castaña en el último penalti

¿Fue su mejor día como profesional?

Tuvo mucha repercusión mucho eco. Imaginad ahora estar en una semifinal de la Champions y remontar tres goles. Yo no jugaba mucho y había tenido contactos con el Mónaco de Lucien Müiller, que era su director deportivo, a través de Víctor que lo tuvo de entrenador en el Zaragoza. Yo acababa contrato. Me decían que no era el momento y fue marcar cuando al día siguiente me llamó para decir que sí les interesaba.

¿Habría cambiado mucho su vida de haber ganado luego la final en Sevilla ante el Steaua?

Habría cambiado mi vida y la de toda la plantilla. Habríamos sido los primeros en ganar la Copa de Europa y mira lo que significó Koeman. Pasamos de ser el equipo magnífico, histórico a ser un equipo maldito. En la final calenté desde el minuto 35. Salí en el minuto 112. Al final, estaba en el banquillo y Amador (portero suplente) me decía ‘si metes un gol, te ponemos en el museo’. Fue uno de los peores días de mi carrera deportiva.

En Sevilla bubo estampida y tiramos unos penaltis de vergüenza

¿Pidió tirar uno de los penaltis?

Fui demasiado honrado. El míster me dijo Pichi quiere tirar penalti y le contesté "lo que usted quiera" cuando lo tenía que haber mandado por allí... Hubo estampida y tiramos unos penaltis de vergüenza. Conmigo el míster se equivoca, moralmente no estaba con la confianza de tirar un penalti, había jugado 7-8 minutos cuando había hecho méritos y Archibald llegaba lesionado. Pequé otra vez de ingenuo.

Pese a la final, usted sigue estando en la memoria colectiva de los culés.

Jugué muy poco en el Barça cuando Víctor disputó 300 o 400 partidos y no se lo recuerda. Aún me para gente por la calle, ya mayores, que me dijeron que estuvieron en el estadio. Me salió mi mejor día en el Camp Nou.

¿Se siente historia del Barça?

Me siento parte de la historia. Todos los jugadores que han jugado en este club deben sentirse parte. No me fue bien en líneas generales ya que venía del Zaragoza, era el capitán, la estrellita y no conocía los sinsabores de no jugar, de estar el banquillo, aunque esto te acaba haciendo más fuerte y más grande

¿Con qué anécdota se queda del partido?

No era televisado en directo, llegué a casa tenía pancartas en la puerta de casa, estaba mi familia, mis hermanas... fue una celebración muy familiar. No sé el número de llamadas que recibií el dia siguiente. Me dijeron que había batido un récord de llamadas en un día de Telefónica.

Por último, permítame preguntar cómo ve al Barça actual.

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Tiene un 11 titular muy bueno y cuando faltan 2-3 jugadores, el equipo se resiente. Para la Liga es suficiente, parea codearse con el PSG o Bayern necesitas algo más. Me encanta el entrenador, pero se tiene que reforzar en los puestos que necesita si equipo quiere ganar la Champions.