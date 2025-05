Batalla final por Frimpong: Barça, Liverpool y Aston Villa, a por el lateral

La temporada está ya a un paso de finalizar y comienzan los movimientos definitivos para reforzar las plantillas. El Barça tiene como objetivo prioritario incorporar a un lateral diestro de nivel para el próximo proyecto y el jugador que más gusta tanto a Flick como al área deportiva es Jeremie Frimpong, futbolista del Bayer Leverkusen. El internacional holandés va a salir al mercado este verano aprovechando su cláusula asequible y hay tres equipos que están intetando avanzar con su entorno: Barça, Liverpool y Aston Villa. Los tiempos de la operación podrían perjudicar a los blaugrana, aún con poco margen salarial para fichar, pero será Frimpong el que decida su destino.

La dirección deportiva blaugrana ha realizado un seguimiento pormenorizado de varios laterales diestros en el mercado. Hay opciones 'low-cost' y de precios medios, pero todos coinciden que quizás sería el momento de realizar una apuesta de primerísimo nivel si es posible. Y el nombre es Frimpong, siempre que la puja por el futbolista no se eleve demasiado. El precio de traspaso está estipulado por una cláusula de rescisión que no llega a los 40 millones de euros y que sería innegociable. Y el lateral deberá definirse aunque, hasta el momento, la información que se tenía desde el Barça es que su prioridad era jugar en el Camp Nou.

El Barça se ha informado de la situación y tiene claro los movimientos negociadores de sus representantes. El Liverpool se ha lanzado a por su fichaje tras confirmarse la salida de Alexander-Arnold hacia al Madrid y hay un tapado que lleva tiempo hablando con él, el Aston Villa. El precio del traspaso no se discute, pero el Barça no entrará a pagar salarios millonarios y no piensa igualar ofertas fuera de mercado: si Frimpong desea fichar por el Barça debe dar un paso al frente y se avanzaría en la operación si económicamente es viable.

Y ahí radica el problema. El Barça está pendiente de LaLiga para saber si el 1 de julio estará en la regla del 1-1. El club blaugrana ha dejado claro a su dirección deportiva que trabaje en ese escenario, pero para acometer fichajes de este tipo se deben dar salidas. La idea es vender a un central y poder incorporar a un lateral de nivel, pero todo eso llevará su tiempo y Frimpong podría decidir antes. De hecho, el Liverpool está hablando para firmarle ya para el Mundial de Clubs avanzando su incorporación con el pago de la cláusula y un contrato para las próximas cinco temporadas.

En el Barça había esperanzas hace unas semanas sobre este nombre, aunque ahora no hay tanto optimismo. Es por ello que el club sigue manejando otras posibilidades como los brasileños Vanderson (Mónaco) y Dodó (Fiorentina) o el internacional sub'21 español Marc Pubill (Almería). Son fichajes todos ellos de un coste menor y de negociación más asequible en cualquier momento del verano. La duda que tiene el club es si pagar cantidades económicas por estos perfiles o lanzarse con todo a por Frimpong de forma inmediata.

La clave de todo estará en el posicionamiento del propio jugador. Para el Barça siempre es importante que los futbolistas se mojen de forma clara para vestir la camiseta blaugrana y eso es lo que esperan, ya que de lo contrario es muy complicado acudir al mercado. El proyecto blaugrana atrae a los futbolistas, pero el proyecto del Liverpool también es muy atractivo a nivel deportivo y económico.