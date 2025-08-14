La 'batalla' en el centro del campo, más abierta que nunca

El Gamper nos dejó algunas certezas y otras incógnitas de cara al debut oficial en Liga ante el Mallorca del próximo 16 de agosto. Flick puso en liza frente al Como de Cesc Fàbregas un once muy reconocible y que perfectamente podría ser el que alinee en la capital balear el sábado en ese inicio de la defensa del título doméstico.

Que Eric Garcia en el lateral, Araujo en el central o Rashford en la punta de lanza fueran titulares podría dejar pistas sobre lo que tienen en mente el técnico de Heidelberg para el arranque de la temporada. En el centro del campo, zona en la que el alemán tiene más y mejor donde elegir, hay varias dudas. Sobre todo con una plaza en concreto.

PEDRI, EL MÁS INTOCABLE

A estas alturas, quien más indiscutible es y tiene el puesto más garantizado es Pedri. El canario cuajó un curso pasado excelso, exquisito. Mostró su mejor versión en el Barça y tuvo una gran continuidad a nivel físico, su único punto flaco desde que aterrizó en Barcelona. Tras otra pretemporada con carga de minutos y buenas sensaciones, nadie pone en duda que será uno de los intocables una vez más en el curso que viene.

Pedri y Koundé durante el entrenamiento en la Ciutat Esportiva / FC BARCELONA/Marc Graupera

El de Tegueste, previsiblemente, volverá a acumular una carga ingente de minutos. Entre otras cosas, porque los preparadores y servicios médicos consideran que es positivo que tenga mucha regularidad más que dosificarle. Hay casos en los que es mejor que vayan alternando y descansando para reducir riesgos de lesiones, pero Pedri, a la vista está, está en otro saco.

FRENKIE, POR DELANTE EN EL PIVOTE

Junto al tinerfeño, el segundo que parece más fijo en el pivote es Frenkie de Jong. Tras recuperarse al 100% de la sindesmosis el año pasado, el neerlandés le arrebató la posición de titular a Casadó y se hizo amo y señor de esa demarcación de 'ancla' tan estratégica y con tanto peso en el Barça.

OLMO-FERMÍN-GAVI

Y el tercero en discordia es el que baila. Dani Olmo fue quien tuvo más incidencia la pasada campaña. Pero sus problemas físicos hicieron que Fermín López entrara mucho en juego. Y esta pretemporada hemos visto de nuevo que el onubense está fino y listo para tener más protagonismo y galones. En el Gamper Dani descansó por una sobrecarga y veremos cómo puede llegar al estreno oficial.

Fermín y Gavi celebran un gol / Valentí Enrich / SPO

Por detrás en esa terna parecen, hoy en día, Gavi y Casadó. El de Sant Pere de Vilamajor parte por detrás respecto a Frenkie. El de Los Palacios ha cuajado una gran temporada y la idea es que gane en incidencia tras volver de la lesión de rodilla la pasada campaña, pero Flick, por el momento y visto lo del Gamper, parece que da señales de que Fermín parte un peldañito por delante. Aunque ese estatus puede alterarse en cualquier momento. Bonita batalla general en la medular.