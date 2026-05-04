Bastoni regresa y decepciona al Barça: sigue sin apretar por su salida

Alesandro Bastoni se proclamó campeón de Liga en Italia con el Inter y lo hizo como protagonista al regresar al once en el duelo que acabó 2-0 ante el Parma para finiquitar el campeonato. El cnetral italiano fue uno de los futbolistas más aclamados por su afición y ahora se abre el periodo en el que debería definirse para bien o para la mal su fichaje por el Barça. El club blaugrana estaría algo decepcionado con Bastoni y su entorno porque, por ahora, no han presionado lo suficiente para rebajar el precio de la venta y eso puede dificultar las negociaciones para que la operación llegue a buen puerto. Bastoni es prioridad, pero el club blaugrana no está dispuesto a pagar un precio fuera de mercado.

Según el 'Corriere dello Sport', el Barça contaba con el beneplácito de Bastoni para avanzar en su contratación a la espera de un acuerdo con el Inter. El futbolista debía dejar claro, en estas semanas, su deseo de jugar en el equipo blaugrana para intentar que el Inter rebajara sus pretensiones, pero no lo ha hecho. Algunas fuentes aseguran a que estaba esperando la consecución del Scudetto para comenzar a moverse, pero la realidad es que no ha presionado por su salida.

El escenario es complicado porque el Inter tiene atado al futbolista hasta el 2028 y parece que va ejercer su postura de fuerza para intentar, al menos, alcanzar los 60 millones de euros en la venta. El director deportivo del club italiano, Piero Ausilio, fue claro al hablar del futuro de Bastoni: "¿Bastoni? No hemos recibido ninguna oferta por Bastoni. Es un jugador valioso para el Inter y para Italia, un jugador fuerte, un futbolista increíble, y queremos que se quede".

El Barça deberá ahora lanzar una ofensiva final por el jugador sabiendo que Bastoni quiere fichar y que el Inter necesita vender. El club blaugrana maneja otras alternativas como el Cuti Romero, del Tottenham, pero quiere intentar la llegada de Bastoni hasta el final ya que es una prioridad absoluta para el cuerpo técnico. El Barça espera que el Inter acepte rebajar la tasación final en el caso de que se pueda incluir a algún futbolista como intercambio en la operación. Las conversaciones oficiales van a comenzar ya.