Bastoni prefiere al Inter y se aleja del Barça

Alessandro Bastoni se ha consolidado como uno de los centrales más completos y valorados del fútbol europeo. Con 26 años, el internacional italiano es el eje indiscutible de la defensa del Inter de Milán, donde combina una gran solidez atrás con su excelsa salida de balón. Su lectura de juego, su zurda de primer nivel y su capacidad para romper líneas con pases largos lo convierten en un perfil muy cotizado en el mercado continental.

Bastoni defendiendo a Lamine Yamal en el partido Inter de Milán - FC Barcelona / ROBERTO BREGANI / EFE

El FC Barcelona lleva tiempo buscando precisamente un perfil de esas características para apuntalar su zaga a medio y largo plazo. El club blaugrana quiere un defensor capaz de liderar la construcción desde atrás, con calidad técnica para iniciar jugadas y aportar en la presión alta, algo que Hansi Flick valora especialmente en su sistema. Bastoni encaja como anillo al dedo en ese molde.

Un sueño imposible

A pesar de que su nombre sigue apareciendo en las agendas culés como uno de los sueños recurrentes, la realidad apunta a que el fichaje se complica cada vez más. Según informaciones recientes del periodista especializado en el mercado italiano, Matteo Moretto, el Inter no tiene ninguna intención de desprenderse de su pilar defensivo.

El club milanés lo considera intransferible, salvo que llegue una oferta estratosférica, muy por encima de los estándares habituales que se manejan en la posición de central. Una cifra que, en la actual coyuntura económica del Barça, resulta inalcanzable sin operaciones que liberen masa salarial y generen ingresos extraordinarios.

Renovación a la vista

Pero el obstáculo más importante no es solo económico. Bastoni se siente plenamente identificado con el proyecto nerazzurro, donde es capitán 'de facto' en la zaga y pieza clave del título de Serie A y de las buenas campañas europeas recientes. Las negociaciones para renovar su contrato, que vence en 2028, avanzan por buen camino y ambas partes muestran predisposición a llegar a un acuerdo de larga duración. El central ha repetido en varias ocasiones su felicidad en Milán y su deseo de seguir creciendo allí, lo que deja muy poco margen a un cambio de aires.

El Barça, consciente de la dificultad, mantiene a Bastoni en su radar como opción prioritaria para cuando las circunstancias financieras mejoren, pero todo indica que el sueño culé se diluye. Por ahora, el italiano prioriza su presente en el Giuseppe Meazza y parece encaminado a extender su vinculación con el Inter, donde se ve como líder de la defensa durante muchos años más.