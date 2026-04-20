Bastoni, el "líder silencioso"

Alessandro Bastoni nació en Casalmaggiore, en Lombardía, en una familia en la que el fútbol era casi una lengua materna. Es hijo de Nicola Bastoni, exfutbolista profesional, y dio sus primeras patadas al balón en el Rivarolo Mantovano, club en el que su padre hacía de entrenador. También su hermano mayor jugó al fútbol, aunque sin llegar al nivel de Alessandro. El fútbol formó parte de su día a día desde que llegó al mundo, el 13 de abril de 1999.

Fuera del campo siempre ha proyectado una imagen serena, reservada y bastante celosa de su intimidad. Se casó muy joven, a los 24 años, con Camilla Bresciani, su pareja de toda la vida, y en la boda estuvo presente su hija Azzurra, nacida un año antes, en 2022. Su, automáticamente, nos lleva a la selección italiana. En Bastoni da la sensación de que la vida personal y el fútbol han ido siempre de la mano.

Su carrera despegó pronto. Tras pasar por el Rivarolo Mantovano, entró en la cantera del Atalanta con apenas siete años y fue allí donde se formó hasta llegar al fútbol profesional. Gasperini fue el entrenador que lo hizo debutar, el primero de una serie de técnicos que acabarían siendo decisivos en su carrera. El Inter detectó muy rápido que tenía delante a un central especial y lo fichó joven, aunque optó por no precipitarse: siguió creciendo lejos de Milán y después se curtió en el Parma, una cesión decisiva para completar su maduración.

En ese tramo fue importante Roberto D’Aversa, que le dio confianza y minutos en un contexto ideal para aprender. El técnico recordó que cuando llegó a Parma lo hizo tras una pequeña operación de menisco y que necesitó tiempo para adaptarse a una manera distinta de defender. Pero también dejó una definición que ayuda mucho a entender qué tipo de futbolista vio en él: “Desde el punto de vista técnico y en la gestión del balón, es uno de los mejores”. Y fue todavía más lejos: “Tiene una eficacia en el pase vertical que es poco común entre jugadores de máximo nivel en Europa”, característica imprescindible en el fútbol que se practica en el Camp Nou.

Bastoni y Sergio Ramos, en un Real Madrid - Inter de Champions / UEFA

Esa mirada encaja perfectamente con lo que Bastoni acabaría siendo después. Porque si algo lo distingue es su condición de central constructor. Alto, zurdo, fuerte en el duelo y fiable en las dos áreas, Bastoni destaca sobre todo por cómo interpreta el juego con balón. No solo saca limpio: rompe líneas, filtra y da continuidad. No es casual que él mismo resumiera su fútbol con esta frase: “Al defensa moderno nunca le pueden faltar el valor y la iniciativa”.

Antonio Conte, el salto definitivo

El siguiente gran salto lo dio con Antonio Conte, que fue quien le abrió la puerta del Inter. Bastoni explicó años después del técnico que “sabe potenciar al máximo las cualidades de los futbolistas jóvenes” y que llegó a su carrera “en el mejor momento”. Bajo su mando dejó de ser solo una promesa para convertirse en titular, hasta el punto de acabar desplazando jerárquicamente a un veterano como Godín. Con Conte se vio a un Bastoni cada vez más agresivo, más seguro y más dominante. Y con Mancini, tercer técnico importante, dio el salto natural a la absoluta tras haber pasado por las categorías inferiores de Italia. Allí recibió además un espaldarazo enorme: Chiellini lo señaló como su sucesor.

Simone Inzaghi, ex entrenador del inter / Agencias

Con Simone Inzaghi terminó de asentarse en la élite. En la defensa de tres junto a De Vrij y Skriniar, bautizada en Milán como la SDB, encontró el ecosistema ideal para explotar sus virtudes. Según Giacomo Iacobellis, periodista de TuttoMercatoWeb, Bastoni “es un defensa que siempre ha jugado en una línea de tres, pero puede jugar también en una línea de cuatro, como en la selección”. Y añade que “es muy bueno técnicamente: es un defensa que construye el juego y ayuda al equipo a salir con el balón jugado”. Esta temporada, además, ha vuelto a demostrar que su influencia no termina en la salida de balón: 2 goles y 6 asistencias con el Inter, cifras importantes para un central y que demuestran que su influencia no solo fluye en defensa.

El jugador del Inter, Alessandro Bastoni / EFE

Más allá de lo futbolístico, Bastoni destaca por su carácter, alejado de la figura de un líder ruidoso ni populista sobre el céped. En ese sentido, D’Aversa lo describió de forma muy gráfica: “Es un líder silencioso”. Y lo argumentó asegurando que “no es alguien que hable mucho, pero en el campo se hace respetar”. El técnico profundizó su reflexión: “Lo llamo un líder técnico, porque en la construcción de la jugada está entre los mejores del mundo”. Giacomo Iacobellis coincide bastante con esa idea: lo define como “un chico muy tranquilo”, pero también como alguien con mando, con peso dentro del vestuario y capacidad para hacerse escuchar cuando es necesario.

Ese equilibrio entre serenidad y competitividad seguramente explica al futbolista. Bastoni, de hecho, dijo una vez que le gusta “vivir el fútbol con serenidad”, una frase que encaja con su imagen pública, con su vida familiar y con su manera de ser. Pero bajo esa apariencia calmada también hay un jugador con malicia y colmillo competitivo, algo que en Italia se considera casi una virtud imprescindible para un defensa. En las últimas semanas, sin embargo, no atraviesa por su mejor momento: su expulsión en el partido que dejó a Italia fuera del Mundial lo colocó en el centro de las críticas.

Ese cierre algo amargo no cambia el retrato de fondo. Bastoni sigue siendo uno de los centrales más completos del fútbol europeo: un defensa con pie de centrocampista, lectura de veterano y carácter de líder sereno. Un jugador que, a sus 27 años, ha sido moldeado por grandes entrenadores y convertido en pieza esencial del Inter y de Italia sin necesidad de levantar la voz.