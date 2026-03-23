FC BARCELONA
Bastoni y Julián Álvarez, objetivos prioritarios para el Barça
El conjunto blaugrana busca reforzar su plantilla con un central zurdo y un delantero centro, a la espera de resolver el futuro de Lewandowski
En el episodio "Entre 'SuperGarcia' y el 'mercato' que viene en el Barça" del pódcast La Posesión 3x27 en SPORT, con la participación de David Bernabéu, Jordi Martí (Cadena SER) y Josep Soldado (La Sexta), Bernabéu expuso las claves del mercado culé.
El club tiene claro que debe reforzar dos posiciones estratégicas: un central zurdo y un delantero centro. La directiva, encabezada por Deco y la cúpula, priorizará estos dos perfiles y los considera fichajes imprescindibles.
Bastoni y Julián, favoritos
Los nombres que más suenan en los despachos son Alessandro Bastoni y Julián Álvarez.
Con Bastoni hay un consenso casi total en el club. Deco y la directiva valoran enormemente su salida de balón, su calidad técnica y su proyección a largo plazo. Lo ven como un central para los próximos 10 años, encajando perfectamente en el estilo de posesión y construcción desde atrás que busca Hansi Flick.
Bastoni tiene contrato hasta 2028 con el Inter, pero el Barça cree que puede negociar su salida por alrededor de 60 millones de euros. Es un perfil de élite, con experiencia en Serie A y selección italiana, y su llegada fortalecería mucho la zaga zurda, donde actualmente faltan opciones naturales de alto nivel. El club descarta en gran medida incluir jugadores en las operaciones.
Para la delantera, el gran objetivo es Julián Álvarez. El Barça lo ve como el heredero ideal de Lewandowski por su versatilidad, gol y capacidad para jugar en múltiples posiciones ofensivas. Sin embargo, hay asteriscos importantes: sus números y actuaciones este curso no han sido tan explosivos como en la pasada temporada o en la selección argentina, lo que genera dudas en la dirección deportiva.
El Atlético pediría una cifra alta (probablemente superior a los 80 M), y el Barça se ha marcado un tope de 70 millones como máximo. Si no se llega a un acuerdo viable, ya hay un plan B preparado: el egipcio Omar Marmoush. Marmoush ha tenido poco protagonismo en el Manchester City desde su llegada, y podría salir por unos 50 millones, una opción más asequible y que encajaría en el sistema de Flick por su velocidad, presión y polivalencia.
El futuro de Lewandowski
Joan Laporta ha manifestado públicamente su deseo de que Lewandowski se quede, por la buena relación con su representante y por agradecimiento al polaco. Sin embargo, en la dirección deportiva hay una sensación general de que su ciclo ha terminado: a sus 37 años, su rol ha cambiado, y se valora un contrato de un año más en rol secundario, con salario reducido y viniendo desde el banquillo en muchos partidos.
Lewandowski ha sido claro en sus declaraciones recientes: "No voy a tomar ninguna decisión, no estoy preparado para tomar ninguna. Todavía no lo sé, probablemente no suceda pronto. Cuando sepa que es el momento adecuado, probablemente lo diré. Ahora mismo no tengo esa sensación".
Todo se definirá en los próximos meses, con la economía del club como gran condicionante. El Barça busca equilibrar veteranía con frescura para seguir compitiendo al máximo nivel.
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