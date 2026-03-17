Bastoni ya está cerca del Barça: el Inter, dispuesto a rebajar el precio del traspaso

Alessandro Bastoni ya ha dejado de ser un sueño imposible para el Barça. Lo que era muy dudoso a principios de temporada se ha ido afianzando con el tiempo y el central italiano podría estar muy, muy cerca del club blaugrana. El Inter de Milán ha abierto ya la puerta a un traspaso impensable el pasado verano y a un precio que puede ser atractivo para el club blaugrana. Según 'La Gazzetta dello Sport', el Inter ha tomado la decisión de vender a Bastoni el próximo verano con el objetivo de que su traspaso financie parte de los fichajes que el club tiene en mente. Ahora, le ven como un jugador transferible tras una temporada tumultuosa para el defensa.

Bastoni era considerado santo y seña del Inter y uno de los grandes activos del club. Uno de los centrales modernos que había crecido muchísimo con Antonio Conte e Inzaghi en el banquillo y que se había colocado como el defensa zurdo más 'top' del mercado. Pero, según explica 'La Gazzetta', el club italiano cree que es el momento de venderle tras algunas actuaciones irregulares a nivel internacional y por la polémica de hace unas semanas cuando simuló una falta en el Inter-Juve, que provocó la injusta expulsión de Kalulu.

El central italiano se disculpó públicamente cuando las imágenes televisivas lo cazaron, pero se ha convertido en escarnio en el fútbol italiano. La presión sobre el jugador es brutal, ya que cada pelota que toca fuera del campo del Inter se convierte en pitos e insultos hacia el futbolista en una situación que ya está afectando al equipo. Y aquí todas las partes creen que lo mejor es encontrar una solución a finales de temporada fuera del Calcio italiano.

La tasación de Bastoni es de unos 80 millones de euros y hace unos días se apuntaba a que el Inter podría aceptar unos 70 'Kilos' por su venta. 'La Gazzetta dello Sport' asegura que el Inter ahora vería con buenos ojos una oferta de unos 50 millones de euros, con algunos variables. Y ese comienza a ser un precio interesante para el Barça.

El club blaugrana está perfectamente posicionado y a la espera. Cree que el tiempo juega a su favor, sobre todo, porque Bastoni prioriza claramente fichar por el Barça dejando de lado el interés de la Premier League. El Liverpool ha preguntado, pero el central solo quiere negociar con el clun blaugrana. Con este bloqueo y la necesidad por vender, en el Barça consideran que la operación aún podría ser más favorable para sus intereses. Si en verano se veía la compra muy lejana por el alto precio del central, ahora ya se ve francamente posible.

El director deportivo, Deco, se reunió con el agente del jugador, Tullio Tinti, a principios de curso para informarle del interés. Hubo muy buena sintonía y Bastoni estaba abierto a explorar este escenario. Y ahora lo está mucho más. El Barça querría ajustar más el precio e, incluso, explorar la opción de colocar algún futbolista en la operación. Y el salario del futbolista no sería problema. Bastoni percibe 5 millones de euros netos y tiene contrato con el Inter hasta 2028. Es cifra encaja en la escala salarial blaugrana sin problema. La operación va avanzando y, ahora sí, tiene visos de convertirse en realidad.