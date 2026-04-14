Bastoni, en apuros en el Inter: se abre la negociación con el Barça

El Barça está cada vez más cerca de conseguir un fichaje que hace tan solo unos meses se veía como imposible. Alessandro Bastoni apunta ya a claro fichaje estrella en la defensa del nuevo proyecto deportivo gracias a que su situación en el Inter va de mal en peor. El futbolista no levanta cabeza desde su simulación en el duelo ante la Juve, que provocó la injusta expulsión de Kalulu y que le dejó ante la opinión pública como un futbolista tramposo. El rendimiento de Bastoni ha caído en picado y este fin de semana fue sustituido al descanso, algo que le puede llevar a la suplencia en el último tramo de la temporada. La 'Gazzetta dello Sport' explica que el Inter y el propio futbolista ya ven en el Barça la mejor solución de futuro y pronto se van a iniciar las negociaciones definitivas con el objetivo de llegar a un acuerdo económico.

Bastoni ha bajado su rendimiento tras las críticas del fútbol italiano por su polémica comedia ante la Juventus. A partir de ahí, el futbolista vive un calvario de pitos e insultos en todos los campos, que se han incrementado por su expulsión decisiva con la selección de Italia ante Bosnia, en el partido que dejó fuera del Mundial a los transalpinos. Bastoni pasa por un momento complicado y su entrenador le cambió en el descanso ante el Como tras algún fallo grosero de concentración que provocó un gol del rival. El central también está jugando con problemas físicos -tiene un edema óseo en la tibia- y en el Inter están por la labor de hacerle descansar, al menos, ante el Cagliari. Bastoni habría perdido el estatus de titular y el club italiano apuesta ya por una venta en verano.

Según la 'Gazzetta dello Sport', el Inter ya habría recomendado al entorno de Bastoni no abrir negociaciones sobre su futuro hasta dentro de un mes. En mayo, el Inter debería tener asegurado el título de Liga y sería el momento para abordar su situación. El club italiano estaría ya más por la labor de no ampliar su contrato y sí aceptar alguna propuesta del exterior para romper definitivamente el vínculo y Bastoni tiene claro que solo se iría si su destino es el Barça.

Ahora, todo queda en una negociación meramente económica. En Italia aseguran que la postura inicial del Inter es la de reclamar unos 65-70 millones de euros por la venta, pero están abiertos a rebajar esa cifra. El Barça solo contempla una propuesta de unos 45-50 millones de euros más variable o una cifra menor en el caso de que se incluya algún futbolista en contraprestación en esta operación. Hay margen para negociar y todo indica que puede haber acuerdo. Todas las partes desean finiquitar cuanto antes este tema, ya que la venta de Bastoni es clave para que el Inter pueda planificar su mercado de fichajes con un ingreso importante.