Van Basten: "El árbitro robó al Brujas ante el Barça. El cuarto gol es legal"

Hubo de todo en el Brujas-Barça de Champions y el VAR tuvo que intervenir para que el colegiado, Anthony Taylor, corrigiese algunas decisiones polémicas. La que causó más discrepancias fue el penalti que señaló en primera instancia de Szczesny sobre Vermant en los compases finales del partido. El polaco perdió el balón, pero el delantero del Brujas lo trabó y el colegiado acabó anulando el tanto. El exdelantero Marco Van Basten explotó públicamente por esta decisión: "Al Brujas le han robado de forma clara. Su cuarto gol debería haber subido al marcador sin lugar a dudas".

Para Van Basten, por su experiencia como delantero, aclaró que el portero polaco fue a provocar el contacto una vez se da cuenta que la ha liado y que va a perder el balón cerca de la línea de gol: "El delantero no le hace falta en ningún momento. Se aprovecha del error y ni siquiera toca al portero. Fue el propia Szczesny el que hizo que pareciera que fuera falta con un contacto. No lo fue y al final fue decisivo porque hubiese significado la victoria del equipo belga".

Los medios de comunicación polacos han prestado mucha atención a la jugada porque Szczesny fue protagonista y muchos coinciden en afirmar que Taylor salvó a Szczesny, ya que de haberse dado gol, seguro que el polaco habría quedado marcado para lo que resta de temporada.