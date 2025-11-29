Basora, el próximo 'rival' de Lewy para entrar en el TOP-15 de goleadores históricos

Los goles de Robert Lewandowski siguen entrando en los libros de historia del Barça.

Después de convertirse con su diana ante el Athletic en el primer goleador del nuevo Spotify Camp Nou, ahora tiene a tiro entrar en la selecta lista de los 15 máximos goleadores blaugranas de todos los tiempos.

El jugador que ostenta en la actualidad esta posición es Estanislau Basora, el mítico extremo derecho del Barça de les 5 Copes.

Basora es uno de los mejores '7' de la historia blaugrana ya que además de ser un gran centrador tenía mucha facilidad para ver portería.

Basora era un extremo prodigioso / Archivo

El jugador nacido en la Colonia Valls (Bages) perteneció al Barça entre 1946 y 1958.

Si el gol de Lewandowski contra el Athletic coloca al polaco (empatado con Luis Enrique) como el decimosexto goleador de la historia del Barça con 109 dianas su siguiente reto será superar al 'monstruo de Colombes' .

Basora anotó 114 goles en los 303 partidos oficiales en su época de futbolista blaugrana. Si contabilizamos todos sus partidos en el Barça incluyendo los amistosos las cifras se amplían a 447 partidos y 177 goles.

Arriba, el Barça que jugó contra el Sevilla el 29 de septiembre de 1946: Gonzalvo III, Fernando García, Gonzalvo II, Curta, Elías y Velasco. Agachados: Basora, Amorós, Colino, César y Valle. Abajo, una imagen del jugador cántabro / Archivo

Basora era un extremo derecho puro, un '7' que tuvo una conexión única con César Rodríguez. Los centros del jugador del Bages y los remates del delantero leonés eran una sociedad que todos los rivales conocían pero no podían neutralizar.

Su sintonía la podríamos comparar a la que tuvieron durante muchos años Jordi Alba y Messi.

Basora era uno de los ídolos del público de Les Corts / Campaña

Basora fue descubierto en 1946 por Antonio Casas que lo recomendó al secretario técnico del Barça Rosend Calvet.

El Barça lo fichó del Manresa y su impacto fue progresivo. En su primer año contó poco para el entrenador Josep Samitier pero con la llegada de Enrique Fernández se ganó la condición de imprescindible.

Basora fue un jugador legendario / Archivo

Todos los entrenadores contaron con él a excepción del italiano Sandro Puppo.

Su fama internacional era enorme tras una exhibición memorable con la selección española en Francia que le llamó ser considerado 'el monstruo de Colombes'.

En el Mundial de Brasil del 1950 fue uno de los jugadores más destacados de una selección española que acabó cuarta.

Tras el ostracismo que sufrió con Puppo, recibió numerosas ofertas de equipos españoles que Basora no consideró. En cambio, tuvo un pie fuera con una oferta de un club argentino que no se llegó a concretar por una cuestión fiscal cuando ya estaba el traspaso acordado.

Sandro Puppo fue un entrenador peculiar / Archivo

Pese a que en la temporada siguiente Plattko relevó a Puppo en el banquillo blaugrana se le cedió al Lleida que militaba en la Segunda División.

Basora lo aceptó y volvió al Barça en la temporada 1956-57 y completó sus dos últimas cursos a un nivel de nuevo espectacular.

Basora se retiró con apenas 31 años dejando un recuerdo sensacional. En su último partido contra el Athletic Club marcó dos goles y rindió a un nivel bestial.

En la Revista Barça hablaban de él así: "Basora es tan magnífico como pundonoroso jugador pero nuestra modesta pluma no alcanza a reflejar la admiración que por él sentimos ni nuestro afecto condicional y perdurable".

Basora fue un jugador muy reconocido por el barcelonismo / Archivo

De Basora todos coincidían en señalar que había sido uno de los mejores extremos de la historia del Barça y del fútbol español ya que reunía calidad, lucha y capacidad goleadora.

Además siempre se destacó su gran caballerosidad con los rivales y un trato exquisito con todo el mundo. Basora dejó cuando le homenajearon una frase que parece un avance de la filosofía Cruyff que haría furor décadas más tarde: "Si ustedes se han divertido viéndome jugar yo me he divertido aún más jugando".

Lo curioso es que cuando dejó el Manresa para fichar por el Barça su padre le dio un margen de tres años "para labrarse un porvenir" y si no se comprometía a dejar el fútbol y volver a su casa a trabajar.

Su primer sueldo era de 1.450 pesetas (8,71 euros) mensuales y una gratificación anual de 10.000 pesetas (60 euros).

La Revista Barça dedicó un número íntegro a la figura de Basora / Archivo

Basora triunfó a lo grande y logró un currículum envidiable en el Barça conquistando 4 Ligas, 4 Copas, 1 Copa de Ferias y 2 Copas Latinas. Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón fue una delantera que inmortalizó Serrat y que ha quedado en la memoria colectiva de los culés.

Basora fue muy apreciado por sus cualidades futbolísticas y humanas / Archivo

Estanislau Basora recibió el primer homenaje dedicado a un exjugador en el Camp Nou el 26 de mayo de 1958. Posteriormente fue presidente de la agrupación de Veteranos (1961-69). Basora falleció a los 85 años el 16 de marzo del 2012

Xavi saluda a Estanislau Basora / Valentí Enrich

Si Lewandowski lo supera en la tabla de máximos goleadores históricos del Barça será un buen momento para refrescar su figura y reivindicar su gran clase dentro y fuera de los terrenos de juego.