Basilea - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo

El encuentro también contará con el aliciente de poder ver a algunas de las grandes promesas del Barça como los canteranos Ebruma Tunkara y Goren, o el belga procedente del Brujas, Jesse Bisiwu, de solo 18 años. El extremo ya disputó 30 minutos en el último amistoso y tratará de demostrar que está preparado para seguir en el primer equipo.