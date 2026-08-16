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FC BARCELONA
Basilea - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo
Sigue en directo la última hora del amistoso entre el Basilea y el FC Barcelona
El Barça vestirá hoy de nuevo con la camiseta naranja, la tercera equipación de la temporada pasada.
Pedri y Gavi serán las dos grandes ausencias del encuentro. Ambos están siguiendo un plan de preparación específico tras regresar del Mundial y no participarán en el amistoso de hoy (16.30 horas).
El encuentro también contará con el aliciente de poder ver a algunas de las grandes promesas del Barça como los canteranos Ebruma Tunkara y Goren, o el belga procedente del Brujas, Jesse Bisiwu, de solo 18 años. El extremo ya disputó 30 minutos en el último amistoso y tratará de demostrar que está preparado para seguir en el primer equipo.
Algunos aficionados del Barça residentes en Basilea se han acercado esta mañana al hotel donde los jugadores están concentrados:
Así luce el estadio que albergará el encuentro de hoy:
Uno de los grandes alicientes del encuentro es el debut de Anthony Gordon, que se espera que dispute sus primeros minutos con el Barça. La gran duda es ver en qué posición lo hará, ya que Flick solo dispone de un '9' natural: Hamza.
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de este amistoso que el Basilea y el Barcelona disputarán a partir de las 16:30 horas.
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