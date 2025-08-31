Bases militares y El Corte Inglés: cuando el Rayo tuvo sección de béisbol

Hay vida más allá del fútbol: también en los clubes tan enraizados al barrio, como el Rayo Vallecano, próximo rival liguero del Barça de Hansi Flick. El club de la franja es el club de Vallecas, pero durante un tiempo lo fue de otros barrios de Madrid, y no de fútbol, precisamente, sino de béisbol.

¿Un equipo de béisbol del Rayo Vallecano? Sí, ocurrió a mediados de la década de los sesenta del siglo pasado. ¿El origen? Pues hay que buscarlo en un motivo político; más bien militar: en aquel momento, en plena Guerra Fría, Estados Unidos firmó un acuerdo con el gobierno del régimen franquista para instalar varias bases militares en España.

Ese convenio se tradujo en la llegada de miles de militares estadounidenses a España. Muchos de ellos jugaban a béisbol cada día, y de manera casi profesional.

El asunto del béisbol cuajó en algunas ciudades: fue el caso de Madrid, tan cerca de la base militar americana de Torrejón de Ardoz. Tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid llegaron a tener equipos de béisbol en aquel momento.

La aventura de Cossío

El Rayo también se apuntó a la moda: lo hizo en 1966, a instancias de su presidente, Pedro Roiz Cossío. Buscó ayuda en uno de los clubes ya consolidados de Madrid, llamado Piratas, pero el Rayo no tardó en caminar solo.

Dos años después, el equipo de béisbol del Rayo ascendió a la máxima categoría. Y cuatro años más tarde, el Rayo era campeón de la Liga española de béisbol, tras ganar la final a uno de los equipos dominantes de la época, El Corte Inglés, patrocinado lógicamente por los grandes almacenes.

El único campo de entrenamiento de Madrid, el de La Elipa, era compartido por todos los equipos de la ciudad. Lo frecuentaban también los militares americanos de la base de Torrejón.

El Rayo de béisbol llegó a competir en Europa: el equipo alcanzó los cuartos de final de la Copa de Europa. Cayó ante el Milano Baseball 1946.

La aventura fue intensa, pero efímera: los jugadores de béisbol del Rayo eran amateurs y por lo tanto, el coste para el club era mínimo. Pero la llegada a la presidencia de Marcelino Gil a la presidencia, en 1973, supuso el cierre de la sección. La Liga española de béisbol había sufrido una profunda remodelación y el nuevo presidente no quiso aventurarse.

El Rayo fue absorbido por El Corte Inglés, que compitió durante unos años más hasta que también acabó por diluirse.