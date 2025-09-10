Las claves del 'estilo Thiago': ¿por qué ha insistido tanto Flick en su regreso?

En su primera pretemporada como entrenador del Barça Flick encontró un aliado en Thiago Alcántara. El alemán no tardó en comprobar su ascendencia cuando desactivó un momento de tensión durante un entrenamiento.

Tal y como explicamos en SPORT, uno de los jugadores se mostró frustrado con su rol en uno de los ejercicios y decidió 'dimitir' durante varios segundos mientras sus compañeros seguían entrenándose.

Fue entonces cuando Thiago logró que recapacitara y que el incidente no fuera a mayores. Detalles así le dieron la razón a Flick cuando pensó que encontraría en Thiago el mejor interlocutor posible con una plantilla tan joven, en un momento donde apenas podía expresarse en castellano.

Flick conocía a Thiago de su etapa en el Bayern, donde jugó el mejor fútbol de su carrera. El alemán disfrutó de la versión más madura del internacional español, que fue puliendo su mirada de lo que tiene que ser un mediocampista.

Thiago Alcántara se suma al cuerpo técnico de Flick / Dani Barbeito / SPO

"Antes pensaba que podía arriesgar más"

Thiago explicó su evolución en una entrevista a El País en 2017. "Antes pensaba que podía arriesgar más. Pensaba: ‘aquí regateo y seguro que el pase va a entrar bien’. Y lo hacía. Hoy en día pienso de otro modo. Digo: ‘lo voy a hacer, sé que lo voy a regatear, sé que el pase va a entrar pero es que tengo otra opción más simple’. Esa la vas ganando con el tiempo. Optas. Dependiendo de la zona del campo. Dices: ‘aquí me toca regatear’. Pero eso no se razona. Surge naturalmente. Mi cabeza está más rápida".

Su formación en La Masia y su evolución, primero en el fútbol alemán en el Bayern, y luego en la Premier en el Liverpool, le dan una visión privilegiada del fútbol de élite. Una mirada que casa con la idea futbolística de Flick y de la que se aprovecharon futbolistas como Casadó hace solo dos veranos.

Marc Casadó, durante un partido de la pretemporada del FC Barcelona / Valentí Enrich

Thiago estuvo muy encima del canterano la pretemporada de 2024. "Tuve muy buen feeling. Ojalá pudiera volver cuando sea posible. A mí personalmente me ayudó muchísimo a entender los conceptos de Flick y personalmente también. No lo conocía y me encontré un tío de puta madre", recordó Casadó en 'Jijantes'.

El mayor de los Alcántara también tuvo tiempo de comprobar de cerca el nivel de Pedri, un futbolista del que quedó prendado desde el primer momento.

Perform

En el Liverpool ya había sido mentor de Stefan Bajcetic, un mediocentro que a punto estuvo de recalar en el Barça, tras mediar el propio Thiago en su fichaje.

El mayor de los Alcántara, que domina el alemán, no solo se convirtió en muchos momentos en el traductor de Flick, también se aplicó en el trabajo de los mediocampistas: en cómo perfilarse, en la lectura del juego y en las dinámicas tanto del mediocentro como del interior, posiciones que él domina de su etapa como futbolista.

"Desde que estuvimos juntos en Múnich, siempre hemos tenido una excelente relación. Cuando tomó la decisión de retirarse le dije: 'creo quer serás un excelente entrenador en el futuro, así que si quiere empezar serás bienvenido'. Es un gran ser humano, es fantástico tenerle en el equipo por lo que nos da futbolísticamente y fuera del campo es algo grande", destacó Flick.

En los meses que Thiago vivió desde fuera los éxitos del Barça de Flick confirmó lo que ya intuía ese verano. "Por los jugadores y por el proyecto, esperaba este rendimiento. Al final, se trataba de darles la resiliencia para jugar como lo están haciendo esta temporada y brindarles un enfoque más dinámico del juego al que estaban acostumbrados."

Liderazgo y estilo directo

Otro aspecto que ha hecho que Flick haya insistido mucho en su regreso es su capacidad para llegar al futbolista y su estilo directo. Thiago tiene a favor que de entrada cuenta con el respeto de la plantilla. Thiago ya demostraba liderazgo cuando solo tenía 18 años y empezaba a sacar la cabeza en la élite.

Thiago, durante su etapa en La Masia cuando era juvenil / PEDRO CASTROVERDE / EDECASA

Flick ya deslizó la importancia de que los egos no maten el éxito y Thiago sabe lo que es formar parte de vestuarios llenos de estrellas, donde todos quieren sentirse protagonistas. "Cuanto más versátil más útil serás para el equipo y para el fútbol. Lo importante es ser útil. Yo puedo divertirme, regatear, puedo chutar... Pero si no me siento parte fundamental no tiene sentido", reconoció durante su etapa en el Bayer.

Además, también es un exfutbolista que sabe lo que es lidiar con lesiones importantes, una situación que han sufrido mediocampistas como Gavi o Bernal en los últimos años.

Thiago, en una charla con Hansi / FC BARCELONA / SPO

"Cuando viene la lesión no piensas: ‘Me voy a divertir’. Piensas: ‘A ver cómo corro, a ver cómo paso, a ver cómo disparo, a ver cómo robo el balón…’. Hasta que no funcionas de manera natural no puedes disfrutarlo. Ya no hay ninguna lesión pero tu cabeza tarda en volver pensar como eras antes", aseguró.

Thiago sufrió mucho con las lesiones pero, a pesar de que aún tiene cicatrices que le recuerdan la crudeza del fútbol, nunca perdió el sentido lúdico de sus orígenes brasileños.

A falta de oficialidad, esta semana ya se le ha visto en la Ciutat Esportiva trabajando con su habitual entusiasmo. "Los partidos tienen que ser divertidos. Y tú tienes que intentar hacerlos divertidos. Yo soy por naturaleza competitivo: por eso intento hacerlo divertido a mi manera. Para mí el fútbol es una diversión con responsabilidad".