Bartra revela el lado más autocrítico de Messi: "Le he visto en el vestuario cagándose en él por fallar un penalti"

Marc Bartra se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. El central catalán ha sido uno de los pilares sobre el que el Real Betis ha cimentado su gran temporada, en la que ha terminado en una muy meritoria sexta posición en LaLiga EA y ha alcanzado la primera final europea de su historia.

Una vez puesto el punto y final a esta exitosa temporada, Bartra ha acudido al 'Chester' de Risto Mejide para tratar repasar los momentos más destacados de su trayectoria, abordándolos sin tapujos y dando respuesta a algunos aspectos sobre los que todavía no se había pronunciado.

Uno de los grandes focos de interés a lo largo de la entrevista fue su paso por el FC Barcelona, equipo del que fue canterano y en el que llegó a ser importante, pero terminó abandonando en busca de minutos. Sobre los motivos de su adiós, el ahora zaguero bético.

"Yo siempre me guío por varias cosas. El primero es el amor, tomar las cosas desde el amor. Lo segundo es el respeto, hacia mí lo primero, y eso llevará que pueda respetar a las demás personas y lo otro es la bondad. En ese momento mi amor estaba en el Barça, pero también hacia el fútbol y yo lo que quiero es el césped. Salí sin tener una mala palabra a nadie. Quería crecer, probar un idioma distinto y una liga que sabía que me iba a hacer muy bien", valoró Bartra.

.@MarcBartra desvela el motivo por el que dejó el FC Barcelona con la llegada de Luis Enrique: "Yo lo que quiero es estar en el césped" 🛋️ #ChesterBartra | #ChesterEstrellaMorente https://t.co/sOZeqiDMLL — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) June 2, 2025

A lo largo de su etapa en el Barça, Bartra coincidió con algunas de las grandes leyendas del club, como es el caso de Messi, Xavi, Iniesta o Busquets entre otros muchos. Todo el tiempo compartido le permitió conocer el lado más intimo de sus por aquel entonces compañeros de equipo.

Sobre Messi, Bartra dio a conocer la parte más autocrítica del astro argentino. "Él ha tenido momentos malos en un campo de fútbol, lo he visto en un vestuario cagándose en él y tirándose de la camiseta él mismo por fallar un penalti. Diciendo "qué he hecho, qué he hecho".

Messi lamenta un penalti fallado durante su etapa con el FC Barcelona / EFE

Si bien es cierto que pudo sufrir algunos episodios puntuales de frustración, Messi encontraba la forma de revertir la situación: "Luego salía en la segunda parte y era el mejor, se comía el campo. Eso es lo que le dio ser el mejor. Más allá de la técnica, es el levantarse. Saber qué haces con lo que te va pasando, qué solución aportas a lo que te encuentras. El no hacerse la víctima sino cogerlo con responsabilidad".

Más allá del lado futbolístico, Bartra quiso poner a Messi como ejemplo en una de sus grandes cruzadas: la salud mental. "Es algo de lo que no se hablaba cuando yo empecé, y para mí es lo más importante. Siempre digo "dame salud" que lo demás viene solo. Esa mentalidad es lo que ves que jugadores con mucho talento. Por ejemplo, Leo Messi".

Más allá de Messi, Bartra también se deshizo en elogios hacia Xavi Hernández, al que quiso encumbrar a través de una de sus primeras anéctdotas como futbolista azulgrana. "Me río porque me ha venido la imagen de uno de mis primeros partidos. Salía del vestuario y Xavi Hernández me dijo "tú tranquilo, si me ves solo, dámela, pero si me ves con un tío detrás, dámela también".