FC BARCELONA
Bartomeu: "Queríamos enviar mensajes positivos para que cambiase la conversación"
El expresidente del FC Barcelona declaró ante la jueza sobre el caso 'Barçagate', defendiendo la contratación de Nicestream para mejorar la imagen del club en redes sociales
El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, compareció recientemente ante la jueza instructora del caso Barçagate para declarar en la fase final de la investigación, en la que se le imputan delitos como administración desleal y corrupción entre particulares junto a otros exdirectivos del club.
Durante su testimonio, recogido por 'Què t'hi Jugues', Bartomeu defendió que la contratación de la empresa Nicestream (vinculada a los servicios de I3 Ventures) tenía como único propósito lanzar mensajes positivos en redes sociales para contrarrestar campañas organizadas de ataques contra el FC Barcelona y su entorno, especialmente en un contexto de alta tensión política por el Procés.
Según las palabras del expresidente, el objetivo era "enviar mensajes positivos a las redes para que la conversación cambiase". Y declaró que "había muchos bots y tuiteros organizados atacando al Barça y a su entorno". Con los mensajes, buscaban desplazar el foco hacia contenidos favorables al club, como elogios al entrenador o defensa de la institución, sin pretender en ningún caso atacar o difamar a personas concretas.
No obstante, esta versión choca con el informe policial elaborado por los Mossos (al que también tuvo acceso y recoge el programa 'Què t'hi Jugues'). Este informe fue entregado al juzgado y ratificado recientemente, y certifica que Bartomeu tenía conocimiento detallado de las intervenciones en redes que, en varios casos, eran promovidas por él activamente.
'SER Catalunya' explicó que, en un último informe entregado el 6 de marzo, la policía autonómica destaca que el exdirigente recibió durante más de dos años y medio hasta 118 informes por WhatsApp enviados por su colaborador Jaume Masferrer, con detalles de campañas a través de perfiles falsos (como @SergiRdrgz, @axlrodri o @RobertSerra). Estos iban dirigidos contra figuras como Joan Laporta (con insultos graves), Víctor Font, Elena Fort, Pep Guardiola, Jaume Roures, miembros del podcast 'La Sotana', periodistas y medios críticos con su gestión.
El informe policial apunta a que Bartomeu solicitó en ocasiones argumentos o acciones concretas para impulsar determinadas narrativas en redes, y que dio instrucciones para "apretar fuerte" en ciertas intervenciones, como en la de ayudar a mejorar la imagen en redes sociales de la exmiembro de la antigua directiva del club blaugrana, Marta Plana.
Además, reconoció haber fraccionado el contrato de cerca de 1 millón de euros con Nicestream en varios pagos inferiores a 200.000 euros para eludir controles internos del club y mantener la operación confidencial ante el consejo directivo, argumentando el riesgo de filtraciones en aquel periodo político.
Bartomeu ha expresado sorpresa y extrañeza por el timing y el alcance del informe de los Mossos. La causa sigue abierta en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, con el foco en si estas prácticas constituyeron una campaña sistemática de desprestigio pagada con fondos del club.
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