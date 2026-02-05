Bartomeu: “No podía consentir que el Madrid accediera a las cuentas del Barcelona”

El ex presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha explicado la decisión que le llevó a solicitar a la juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona Alejandra Gil que desestimara la petición del Real Madrid para tener total acceso a documentos internos de la entidad azulgrana entre 2003 y 2021, en el marco del caso Negreira.

Josep Maria Bartomeu se sincera en el diario 'As' y expone sus razones, que en última instancia eran preservar al club, en la medida de lo posible, de la acción de su máximo rival. “No podía consentir que el Madrid accediera a las cuentas del Barcelona”. el ex dirigente culé, a través del escrito presentado por su abogado, ponía como argumento para evitar el acceso de la entidad blanca a esa información que “datos confidenciales internos no pueden dejarse en manos de un competidor”. La juez desestimó el requerimiento de la entidad presidida por Florentino Pérez el pasado 2 de febrero.

En la citada información se explica que el Real Madrid registró su petición, en el marco de la investigación del Caso Negreira, el 22 de diciembre de 2025 por medio del procurador señor Molina y que Josep Maria Bartomeu tomó esta iniciativa ante las escasas fechas que quedaban para presentar recurso, al coincidir con el periodo de las fiestas navideñas, y por lo que interpretó como inacción por parte del Barça.

En el escrito presentado por el representante legal de Bartomeu, el abogado Josep Maria Fuster-Fabra, este agumentaba que si la juez Alejandra Gil aceptaba la petición la entidad madridista dispondría de información confidencial sobre la actividad económica y financiera del FC Barcelona que nada tiene que ver con el caso en cuestión, así como las claves de la política deportiva barcelonista tanto en lo que respecta a la planificación como la situación contractual de las diferentes plantillas, desde el primer equipo hasta La Masia.

En teoría, el Real Madrid habría conseguido el libre acceso a toda la información del Barça durante esas dieciocho temporadas a nivel insititucional, patrimonial, fiscal, comercial, deportivo... En la noticia, el diario 'As' recoge la sorpresa que sintió Bartomeu al comprobar que desde el Barça no se actuaba con prontitud para impedir que prosperara esta petición. De ahí que decidiera adoptar acciones judiciales una vez que su abogado puso al corriente a los representantes legales del club blaugrana. La decisión de la juez se conoció el pasado 2 de febrero, favorable a los intereses de Bartomeu y el Barça.