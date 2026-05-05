Bartomeu: "Con Messi, los jóvenes habrían aprendido más rápido"

Josep Maria Bartomeu volvió a referirse a la salida de Leo Messi del Barça y defendió la decisión de no aceptar su marcha cuando el argentino envió el famoso burofax para dejar el club. En una entrevista en el programa 'Què t’hi jugues' de la Cadena SER, el ex presidente blaugrana aseguró que siempre quiso retener al delantero y que, de haber sido por él, su etapa en el Camp Nou se habría prolongado todavía más.

Josep Maria Bartomeu, ex presidente del FC Barcelona / JORDI COTRINA

“Estoy muy contento de que Messi siguiese con nosotros, lo habría tenido hasta el Mundial de Qatar”, afirmó Bartomeu, que también recordó que ya trabajó en una renovación para alargar el vínculo del argentino. “Intenté renovar a Leo Messi para alargar su contrato, era fundamental para mantener el nivel de ingresos y porque nos faltaba esa persona que da un nivel más alto”, explicó. El exmandatario también reveló que el futuro de Messi en Estados Unidos no era una idea nueva y que ese escenario llevaba tiempo sobre la mesa. “Tanto con Messi como con Luis Suárez ya se hablaba de una etapa en Miami”, señaló.

Sandro Rosell, Jaume Masferrer, y Josep Maria Bartomeu / JOAN MONFORT

Más allá del impacto deportivo inmediato, Bartomeu puso el foco en la influencia que habría tenido Messi sobre la nueva generación de futbolistas que hoy sostiene al Barça. “Todas estas personas jóvenes que están en el equipo, con Leo, habrían aprendido más rápido. Que están aprendiendo mucho, pero lo habrían hecho más rápido”, dijo, en una reflexión directa sobre el valor del argentino como referente dentro del vestuario.

Leo Messi junto a Josep Maria Bartomeu firma un nuevo contrato con el Barcelona hasta junio de 2021 / FC Barcelona

En ese sentido, Bartomeu insistió en que la continuidad de Messi una o dos temporadas más habría sido beneficiosa para el club en todos los sentidos. “Una o dos temporadas más en el Barça, por lo menos hasta el Mundial, habría sido muy positivo para el Barça”, aseguró. El ex presidente cerró su reflexión sobre Messi con una idea que sigue pesando buena parte del barcelonismo: no haber podido disfrutar en el Barça del último gran tramo de la carrera del argentino. “Ganó un Mundial y otro Balón de Oro y no pudimos disfrutarlo como culé, lo disfrutó el PSG”, lamentó.

"Estoy contento con mi gestión"

Bartomeu también hizo balance de su etapa al frente del club y defendió su gestión. “Sí, estoy contento”, dijo al ser preguntado por si se siente orgulloso de su presidencia. Y añadió que se queda “con los éxitos deportivos y los éxitos económicos”, además de reivindicar que “hemos hecho muchas cosas bien durante estos años”, entre ellas “los títulos” y “el desarrollo del fútbol femenino”.

Zubizarreta y Bartomeu se han visto este jueves en secreto / SPORT

Sobre el caso Negreira, el exmandatario insistió en desligar los pagos de cualquier influencia arbitral. “No tiene nada que ver el servicio de informes con si el Barça tenía mejores o peores arbitrajes”, sostuvo. Y añadió: “Nosotros no pagamos al vicepresidente de los árbitros; pagamos a una empresa que hacía unos informes”.

Su peor error como presidente

Ya en un tono más autocrítico, Bartomeu sí señaló cuál considera su principal error durante su etapa como presidente del Barça. “Mi peor error fue no estar a la altura del despido de Zubizarreta; si tirase atrás, como presidente no habría tomado esa decisión”, admitió. Una frase con peso, porque sitúa en la salida del exdirector deportivo una de las decisiones que, a su juicio, más condicionaron el rumbo posterior del club.