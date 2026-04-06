La 'verdad' de Bartomeu sobre sus fichajes más polémicos en el Barça: "El mercado se disparó"

El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, sigue en su tour particular para explicar su etapa al frente del club en una entrevista en Culemanía en la que ha querido reivindicar su gestión y poner en valor su legado. "La herencia es una palabra perversa", aseguró, antes de detallar los pilares de su mandato.

La herencia

En clave deportiva, Bartomeu destacó el peso del trabajo en la base: "De los 23 jugadores de la plantilla actual hay 11 que son jugadores heredados de la junta anterior". Entre ellos, mencionó perfiles como Pedri, Ronald Araujo o Lamine Yamal, insistiendo en que "cuando llegó su oportunidad la aprovecharon muy bien".

También puso el foco en el crecimiento estructural del club: "Nuestra junta fue la que más redefinió toda la zona deportiva", recordó, citando proyectos como el Estadi Johan Cruyff, la expansión de academias o la creación del Barça Innovation Hub.

Los fichajes

En el apartado de fichajes, defendió decisiones muy discutidas: "A toro pasado es mucho más fácil opinar", afirmó sobre operaciones como las de Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho o Antoine Griezmann. Según explicó, "la decisión siempre es técnica" y respondió a la salida de Neymar. Sobre los precios, añadió: "El mercado fue creciendo enormemente".

En el plano económico, justificó el aumento salarial: "El club se lo podía permitir", aunque reconoció el impacto posterior: "Si hubiésemos sabido que venía una pandemia, ese tipo de contratos no se hubieran hecho".

La renovación de Messi

Respecto a Lionel Messi, explicó la renovación en 2017: "No queríamos que hubiese interferencias de otros clubes", elevando su cláusula a 700 millones tras detectar interés externo. Sobre su salida, fue claro: "Muy contento no estaba", aunque evitó dar detalles sobre su charla con el argentino: "Lo que hablamos me lo guardo para mí".

Bartomeu también se refirió al intento de salida del argentino en 2020 tras la eliminación en Champions contra el Bayern en Lisboa: "Era imposible que le diésemos la carta de libertad", defendiendo que seguía siendo "la pieza fundamental del proyecto" tanto a nivel deportivo como económico.

Por último, recordó el inicio de la transición deportiva, que según él llegó un año tarde tras la eliminación en Champions ante el Liverpool en 2019: "Empezamos la renovación del equipo", con la llegada de Ronald Koeman al banquillo, la salida de jugadores como Suárez y Rakitic y la irrupción de jóvenes. Un proceso que, según el expresidente, ha marcado el presente del Barça.