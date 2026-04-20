Bartomeu, expresidente del FC Barcelona, acusa a Laporta: "No arruiné al Barça, se hincharon las pérdidas para poder quitarse el aval"

El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, volvió a pronunciarse en una extensa entrevista con el diario 'ABC' en la que respondió a las críticas sobre su gestión y repasó los episodios clave de su etapa al frente del club.

Sobre las acusaciones de haber dejado una entidad en crisis, Bartomeu fue contundente contra un relato del que acusa directamente al presidente electo Joan Laporta: "Lo he oído muchas veces, pero no es cierto. Forma parte de un relato muy interesado de la junta actual que puedo aceptarlo durante uno o dos años, pero han pasado más de cinco años y medio y siguen con lo mismo. Entonces digo tajantemente que no".

Impacto de la pandemia

El exdirigente situó el origen de los problemas en la pandemia: "El Barça sufrió el Covid, como la mayoría de equipos grandes de Europa, y eso hizo que durante esos 18 meses dejase de ingresar alrededor de 500 millones de euros. Esto es un golpe fuerte y no lo digo yo, lo dicen los informes de LaLiga".

"Nosotros como club dependemos poco de los derechos de televisión, quizás el 25% de nuestros ingresos. El resto son otras actividades como el museo, las escuelas de fútbol, las tiendas, el ticketing… y esto se cayó estrepitosamente por culpa del Covid", añadió.

La pérdidas económicas

En relación con las pérdidas atribuidas por la junta de Joan Laporta, insistió: "Se hincharon. Se hincharon. Y no lo digo yo, lo dice la auditoría. Las pérdidas eran de 283 millones de euros y cuando el Barça presenta sus cuentas en Hacienda rebaja esos 555 millones hasta los 283 millones. Hay tanta insistencia en que las pérdidas son de 555 millones que LaLiga se ve obligada a aplicar esas cifras y se cargan el ‘fair play’ financiero", explicó.

La masa salarial

Sobre el aumento de la masa salarial tras la salida de Neymar, explicó: "Nos llegan una serie de informaciones de que hay otro club que está preparando 400 millones para pagar la cláusula de Messi. Nos sentamos con Leo y con su padre y les proponemos hacer una renovación con aumento de la cláusula hasta 700 millones y es lo que se firmó".

"Se renueva Messi por una cantidad de salario que me pareció muy lógica, sobre todo por lo que él daba, tanto deportiva como económicamente, porque si pagaron 222 por Neymar podían pagar 400 por Leo y no le queríamos perder de ninguna manera".

El adiós de Messi

En cuanto a la salida de Lionel Messi, reconoció que "me sorprendió y me entristeció porque Messi no había acabado todavía su fútbol ni su relación con el Barça y me supo muy mal porque el club lo necesitaba y el equipo también".

"Nunca entenderé su salida porque Messi estaba dispuesto a hacer el sacrificio económico que hiciese falta para seguir en el Barça. No entenderé por qué dejaron que su contrato acabase, hubieran tenido que renovarlo antes".

Situación judicial

"Soy un caso único en España, estoy en cinco denuncias por delitos económicos y en ninguna de ellas nadie me acusa de haber metido mano en la caja, nadie me acusa de haberme enriquecido".

Sobre el caso Neymar, detalla: "Se pacta con este abogado que si hay conformidad percibiría el 10% del dinero que el Barça se pudiera ahorrar y logra un acuerdo por 5,5 millones en lugar de los 22,5 de multa".

Caso Negreira

En relación con el ‘caso Negreira’, niega cualquier irregularidad: "No veo que haya ningún delito. No hay compra de árbitros, ni de partidos, esto no es cierto". Y defendió: "Yo no sabía que Negreira estaba detrás de los informes que hacía su hijo. Son informes de scouting, están aportados, no hay nada que suponga que eso es para la compra de árbitros o de partidos, en absoluto".