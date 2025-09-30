Bartomeu se defiende

El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha respondido públicamente después de que un juez del Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona decidiera imputarle, junto a varios miembros de su antigua directiva, por el presunto pago irregular de comisiones en operaciones de fichajes como las de Antoine Griezmann o Malcom. La investigación parte de una denuncia presentada por el actual presidente, Joan Laporta, a raíz de un informe forensic encargado por su junta, en el que se apuntan posibles perjuicios para el club de hasta 30 millones de euros.

Josep Maria Bartomeu abandona la Ciutat de la Justicia tras declarar por el caso Negreira. / SPORT

El procedimiento judicial se centra en la existencia de supuestas comisiones indebidas, pagos extraordinarios vinculados a determinados fichajes y otras operaciones, como una minuta de abogado relacionada con el caso Neymar o desembolsos adicionales ligados al proyecto del Espai Barça. Bartomeu y el exdirector general del club, Óscar Grau, deberán declarar como investigados el próximo 24 de octubre, mientras que el abogado José Ángel González Franco lo hará el 4 de diciembre.

Ante las informaciones publicadas en distintos medios, Bartomeu difundió un comunicado a través de su equipo legal en el que repasa su papel en diversas causas abiertas en los últimos años y asegura que en ninguna de ellas se ha acreditado beneficio patrimonial personal. “Ha sido y es su voluntad aclarar ante la Justicia su trabajo en relación con la gestión realizada como presidente del FCB”, señala el texto, que subraya la singularidad de que se enfrente a cuatro procedimientos judiciales “sin que en ninguno de ellos se le acuse, ni haya el más mínimo indicio de haber obtenido beneficio patrimonial personal alguno”.

Joan Laporta en el palco del Estadi Johan Cruyff / Dani Barbeito / SPORT

En su comunicado, Bartomeu recuerda que “en el llamado caso Neymar 2 fue juzgado por la Audiencia Provincial de Barcelona, siendo la sentencia absolutoria”. También apunta que “en el llamado caso Barçagate, tras su detención por los Mossos d’Esquadra, el 1 de marzo de 2021, fue puesto de inmediato en libertad por la autoridad judicial” y que desde el primer momento manifestó su voluntad de declarar voluntariamente “en cuanto tuviese conocimiento de los aspectos esenciales de la causa que le afectaban”.

Sobre el caso Negreira, iniciado en marzo de 2023 por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Bartomeu subraya que “prestó declaración cuando fue llamado a declarar”. Y respecto a la denuncia actual impulsada por Laporta, asegura que “de inmediato, en fecha 2 de febrero de 2022 se presentó escrito en la propia Fiscalía, manifestando su predisposición para aclarar cualquier cuestión”. Añade que, en diciembre de 2023, cuando conoció por los medios la apertura de diligencias, “también el mismo día se ofreció para prestar declaración”.

Antoine Griezmann, delantero del Atlético / EFE

Bartomeu concluye su defensa afirmando que, “desde el máximo respeto a la labor de los medios de comunicación”, se ha visto en la necesidad de explicar públicamente su situación “dado el grave perjuicio personal que está sufriendo”.