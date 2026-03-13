Bartomeu, tras declarar por el 'Barçagate': "Respeto a los Mossos, pero me está extrañando mucho la investigación"

El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, defendió este viernes su actuación en el conocido como caso Barçagate tras declarar en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. A su salida del juzgado, el exdirigente aseguró que la contratación de servicios para monitorizar redes sociales tenía como único objetivo proteger la reputación del club y negó haber ordenado campañas negativas contra jugadores o miembros del entorno azulgrana.

“Yo lo que quería es que, si alguien atacaba a un jugador o a un entrenador, al contrario, se enviaran mensajes positivos. Siempre se trataba de que la imagen del club y del entorno mejorase y de que la reputación fuese buena. Ese es el objetivo del monitoreo”, afirmó.

"El club no pidió nunca ninguna creación de perfiles"

El exmandatario también negó que el club pidiera la creación de perfiles falsos en redes sociales, uno de los puntos que investiga la causa judicial.

“El club no pidió nunca ninguna creación de perfiles. Pedimos monitoreo para poder hacer estrategias y revertir informaciones que no fueran ciertas. Eso se tenía que hacer a través de gente que estuviese en las redes para entrar en las conversaciones y poner mensajes positivos, siempre pensando en la reputación del club y su entorno”, señaló.

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu / EFE

Bartomeu aseguró que su declaración ante la jueza fue “muy sincera” y que explicó las razones que le llevaron a contratar estos servicios: “La declaración ha sido muy sincera con la jueza. He explicado las razones por las que decidí contratar estos servicios. Todo tiene que ver con lo de Neymar y con el proceso de Catalunya. Tendréis acceso a todo: las motivaciones que tuve para hacerlo”, comentó.

En este sentido, situó el origen de la decisión en el impacto mediático tras la salida de Neymar al Paris Saint-Germain en 2017 y en el clima político y social de aquel momento en Catalunya.

"Siempre busqué una empresa que no trabajase para gobiernos"

“Con el crecimiento de las redes sociales, el Barça no tenía control de lo que se hablaba en ellas. A raíz de la salida de Neymar en 2017 y de todo lo que pasó ese mes de septiembre y octubre, había mucha información y no podíamos actuar. Por eso contratamos a Nicestream. Había otras opciones, pero siempre busqué una empresa que no trabajase para gobiernos”, explicó.

Bartomeu comparece como imputado por el caso del 'Barçagate' / Agencias

Bartomeu insistió en que nunca ordenó mensajes de carácter negativo contra nadie y dejó en manos de la investigación aclarar el origen de esos contenidos: “No ordenamos ningún mensaje negativo contra nadie. Tendréis que preguntar a los que lo han hecho”, dijo.

Por último, el expresidente azulgrana expresó su respeto hacia la investigación policial, aunque mostró sorpresa por la duración del proceso: “Respeto cien por cien a los Mossos, pero me está extrañando mucho la actuación de esta unidad de investigación. Todo está siendo muy largo y farragoso”, concluyó.