Bartomeu: "Siempre ha estado claro que han querido manchar al mejor Barça de la historia"

Josep Maria Bartomeu, uno de los expresidentes del Barça que ha declarado hoy por el Caso Negreira, ha atendido a los medios en la Ciutat de la Justícia. Bartomeu ha explicado cómo ha vivido el proceso y ha insistido que los pagos a Negreria eran por un servicio de asesoramiento.

"Hoy hemos declarado algunos de los que participamos en el club durante estos años, del 2013 al 2018. Hoy ha quedado claro que muchas de las teorías que se han vertido han quedado anuladas", empezó diciendo.

"Se han aclarado muchos temas. Sobre todo, se ha aclarado que había unos servicios de asesoramiento deportivo, de informes arbitrales, de asesoramiento en cuanto a pre y post partidos tanto del primer equipo como del filial y este asesoramiento tenía una contrapartida económica a pagar".

Bartomeu también ha querido subrayar que no había relación entre el trabajo del hijo de Negreira y el cargo de su padre cómo se apuntó en su día. "Hoy también ha quedado claro que no tiene nada que ver la salida del señor Enriquez Negreira de la Federación, de cuando se le comunicó a su hijo, en el primer trimestre de 2018, que dejaba de dar servicio al Barça a final de temporada", empezó diciendo.

"Por lo tanto, también esta teoría de que una cosa era consecuencia de la otra también ha quedado hoy disipada y arreglada". En este sentido, subrayó que el Caso Negreira forma parte de los años donde el Barça tenía el mejor equipo del mundo.

"Vuelvo a decirlo y también lo ha comentado el expresidente Rosell: teníamos el mejor equipo del mundo y el Barça ha ganado por méritos propios todos los campeonatos y títulos que tuvimos el éxito de conseguir".

Para Bartomeu se ha intentado desvirtuar la mejor etapa deportiva de la historia del club. "No pagamos para influir: se paga para los informes deportivos. Siempre ha estado claro que han querido manchar al mejor Barça de la historia desde algunos ámbitos. Los que está claro es que hemos tenido grandes éxitos, hemos tenido al mejor jugador de la historia y hemos ganado con todo merecimiento" .

"No hay delito"

Después de las declaraciones del expresidente azulgrana, quien tomó la palabra ante los micrófonos de la prensa fue su abogado, Josep Maria Fuster Fabra. El letrado quiso dejar claro que, en ningún caso, ni el FC Barcelona ni sus dirigentes, entre ellos su defendido, cometieron ningún tipo de delito.

"Aquí hay dos cosas: Una, hubieron pagos por una contraprestación. Por tanto, no hay delito”, matizó. “Y dos. No hay ni habrá un sólo árbitro que admita haber cobrado por aduleterar un resultado. Por tanto, no hay corrupción deportiva”.