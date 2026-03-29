Bartomeu: "El Barça habría podido renovar perfectamente a Leo Messi"

Más de cinco años después de dimitir como presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu ha decidido romper el silencio. Su gestión al frente del club blaugrana fue objeto de debate durante la reciente campaña electoral y el exmáximo dirigente blaugrana ha concedido varias entrevistas porque Joan Laporta "ha justificado muchas decisiones tomadas por él mismo por la herencia" y esto, que según su punto de vista es "excesivo", le ha llevado a "tener ganas" de explicarse.

Una de las cuestiones que Bartomeu ha desmentido es que la salida de Leo Messi en el verano de 2021 tuviera que ver con su gestión económica. "Si hubieran hecho lo que se tenía que hacer, se habría podido renovar perfectamente a Leo Messi y fichar jugadores", ha considerado el expresidente en el 'Diari ARA'. "No fue culpa de la herencia, sino del 'fair play' porque la nueva junta infló las pérdidas hasta los 555 millones. Cuando la Liga lo recibió, decidió hacer una segunda auditoría y consideró que las pérdidas no eran estas, ya que había provisiones por valor de 283 millones. Pero el Barça decidió mantener su propuesta, la Liga lo aplicó y el club perdió un 'fair play' que, hoy en día, aún no ha recuperado", ha justificado.

Bartomeu también ha opinado que "Messi cobraba poco por lo que daba, tanto a nivel deportivo como económico o comercial" y que al astro argentino "le habría encantado participar en la renovación de la plantilla, con estos jóvenes que hay ahora, que forman parte también de esta famosa herencia", "pero lo despidieron y no pudo ser". Sobre el episodio del burofax, el exmandatario blaugrana ha recordado que no podía concederle la carta de libertad como deseaba: "El Barça lo necesitaba y le expliqué claramente a él, a su familia y a sus agentes que era imposible. Al final lo entendió y siguió".

Sobre el poder del futbolista argentino, ha dejado claro que "tenía derecho a decir lo que quisiera, y seguramente en el vestuario mandaba él, pero en el club no".

El 'caso Neymar' y las renovaciones al alza

Entre otras cuestiones, Bartomeu ha asegurado que el acuerdo de conformidad de 5,5 millones de euros que firmaron en el 'caso Neymar' donde el Barça admitía su culpabilidad "fue una decisión buena para el club y malísima para Sandro Rosell y para mí", pues "teníamos el caso Neymar 2 detrás y nos perjudicaba". "Los abogados nos aseguraban que el club sería condenado por 22 millones y medio, ya que Hacienda interpretaba que los 40 millones pagados a los padres por los derechos económicos del jugador eran salario y no traspaso", ha agregado.

Por último, el expresidente del Barça ha explicado por qué decidió renovar al alza a Ter Stegen, Lenglet, De Jong y Piqué antes de dimitir: "En marzo de 2020 comienza el confinamiento y en ese momento se dejan de ingresar dinero y se pacta una rebaja del 14% con los jugadores, lo que supone 90 millones de ahorro. Hablamos con el Procicat y nos dicen que seguramente podremos reabrir el estadio con la nueva temporada, pero en agosto nos dicen que no. Entonces hablamos con los jugadores para decirles que se les rebajaría el salario un 20%. Y aquí se produce un choque de trenes, porque dicen que no. Por lo tanto, tenemos que abrir una mesa de negociación. Y solo hay cuatro futbolistas que dicen 'Queremos hacerlo, queremos ayudar'. Se les hace un nuevo contrato en el que cobran menos esos dos primeros años y cobrarán más en los últimos".