Bartomeu: "Yo no arruiné al Barça, eso sale de un relato de la nueva junta"

Cada vez que Josep Maria Bartomeu habla (y eso está sucediendo mucho las últimas semanas), sube el pan. El expresidente del FC Barcelona está haciendo una 'tournée' de medios de comunicación estos últimos tiempos para lavar su imagen. Tras abandonar el club el 27 de octubre de 2020 en plena pandemia del COVID y con una moción de censura impulsada sobre su persona, al antiguo máximo mandatario se le ha achacado ser uno de los culpables de la mala situación económica que ha atravesado la entidad catalana.

"Mi dimisión vino motivada porque estábamos en un proceso de un voto de censura que coincidió con el COVID. Tenía que votarse en aquellos días y, debido a las restricciones de movilidad que había en Cataluña, solicitamos un aplazamiento de la votación algunas semanas más tarde o cuando el Procicat levantase las restricciones a la movilidad en Cataluña, porque los socios del Barça están por toda Cataluña y tenían que venir hasta la ciudad a votar", asegura 'Barto' en una extensa entrevista a 'Crónica Global'.

El motivo de la dimisión

Especifica que "nosotros dimitimos porque Procicat nos envió una carta donde nos decía que no nos darían ninguna extensión en absoluto y que la movilidad estaba asegurada a pesar de que había restricciones. Fue una carta firmada por dos políticos de ERC y dos políticos de JxCAT".

"No había ningún miedo a ir a la moción y hacer campaña, porque hay que hacer una campaña para la votación. Dadas las circunstancias del COVID, las restricciones de movilidad y que no había ninguna ayuda para poder aplazar la votación, decidimos dimitir. Nosotros habíamos anunciado hacía tiempo que en marzo del 2021 haríamos elecciones a la presidencia, lo cual nos permitía a nosotros acabar ese ejercicio del año 2020-21 y el nuevo presidente entraría el 1 de julio de 2021", añade el expresidente del Barça.

Lo de que arruinamos el Barça forma parte de un relato

Preguntado directamente sobre si considera que él arruinó el club, es contundente: "No… no, no, no. Sí que hay gente que lo dice, por supuesto. Eso forma parte de un relato, que además sale del propio club, de la nueva junta, de que el Barça lo arruinó la junta saliente. Pero no, no es cierto. No arruinamos al Barça, en absoluto".

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona / EFE

Y aún ahonda más en el asunto: "Lo que ocurre es lo siguiente: llevábamos en el Barça desde 2010, que llega Sandro Rosell a la presidencia del Barcelona. Durante esos cuatro años de su mandato, él ganó más de 130 millones de euros de beneficio para el club, con nueve títulos, que es una media espectacular para cuatro temporadas. En 2014 él se va, sigo yo como presidente, y durante los años siguientes hasta la pandemia ganamos más de 110 millones de euros.

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"Por lo tanto, 135 millones de Sandro Rosell en cuatro años, más los 110 nuestros en seis años más, pues llevábamos una buena media de beneficios para el club (245 millones). Pero llega la pandemia y caen los ingresos del club de forma espectacular porque hay que cerrar el Camp Nou, hay que cerrar las tiendas, hay que cerrar las escuelas... Bueno, hay un cambio enorme en la forma de la gestión económica porque no hay ingresos".