Así es el barrio donde vive Hansi Flick: una de las zonas más exclusivas de Barcelona

El 29 de mayo de 2024. No fue un día cualquiera, el FC Barcelona decidió fichar a Hansi Flick. El entrenador alemán llegó y beso el santo, ya que en su primera temporada consiguió ganar la Supercopa de España, la Copa del Rey y LaLiga. En esta segunda campaña, el técnico ya ha conseguido alzarse como campeón de la Supercopa, y espera volver a ganar la competición liguera, lo que no podrá es alzar la Copa del Rey, pues el Barça cayó en semifinales ante el Atlético de Madrid.

Estos días, Hansi Flick sigue muy de cerca las elecciones del club. Si gana Joan Laporta, todo apunta a que continuará liderando al equipo desde el banquillo. En cambio, con Víctor Font su futuro quedaría en el aire, pues el técnico alemán no vería con buenos ojos seguir sin Deco, a quien Font quiere fuera del club sí o sí.

A pesar de ello, la vida de Flick en Barcelona es ideal, y uno de los grandes motivos es que se siente muy cómodo en la Ciudad Condal. Concretamente, el técnico alemán vive con su familia en una zona residencial del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, muy cerca del Turó Park.

Se trata de una de las mejores zonas para vivir de la ciudad, aunque también es bastante transitada. Flick pasa desapercibido para muchos de los vecinos, algo que le va como anillo al dedo para centrarse en su máxima preocupación actual: el Barça.

Hansi Flick, en el partido contra el Atlético / Archivo

Así es el barrio de Sarrià-Sant Gervasi

Es un distrito residencial, tranquilo y elegante, donde se respira una alta calidad de vida. Está dividido en varias zonas: Sarrià, Sant Gervasi-Galvany, La Bonanova y Las Tres Torres.

El perfil de los residentes es bastante definido: familias, profesionales y personas que buscan comodidad, colegios de calidad y tranquilidad sin estar lejos del centro de la ciudad. Sin embargo, vivir en Sarrià-Sant Gervasi no es barato, pues la renta media por hogar ronda los 27.148 €, lo que representa casi un 47,5 % más que la media de Barcelona, situada en 18.404 €.

El barrio de Sarrià Sant Gervasi / Archivo

Los precios de la vivienda han ido aumentando en los últimos años, pero la demanda sigue al alza, especialmente de viviendas de mayor tamaño y mejor calidad que en otros barrios de la ciudad.

El distrito se destaca por su excelente comunicación con el resto de la ciudad, debido a que cuenta con estaciones de tren (FGC), varias líneas de autobús que conectan con el centro de Barcelona y acceso rápido a la Ronda de Dalt y a las principales arterias urbanas.