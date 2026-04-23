El barrio donde se remontan los orígenes de Lamine Yamal: "Antes esto era tierra, ahora está prohibido jugar al fútbol"

Rocafonda, en Mataró, muy cerca de Barcelona, es un barrio humilde y diverso que ha visto crecer a generaciones de jóvenes entre plazas, comercios familiares y pistas de fútbol. Allí pasó su infancia Lamine Yamal, hoy figura del Barça y de la selección española.

La plaza Juan XXIII, situada a pocos metros del edificio donde vivía su familia, fue durante años el epicentro de sus tardes. Los vecinos recuerdan que era un parque de tierra donde los niños jugaban sin descanso. Ahora, la imagen es muy distinta: la plaza está asfaltada y un cartel advierte claramente que está prohibido jugar al balón. Uno de los vecinos lo resume con una frase que se ha convertido en símbolo del contraste entre pasado y presente: "Antes esto era tierra, ahora está prohibido jugar al fútbol".

"Lamine bajaba cada día con sus amiguetes", explican a Cristóbal Chassaigne, el periodista que ha recorrido el barrio. "Lo tenía a dos pasos de casa".

Las pistas: el segundo hogar del joven Lamine

A apenas 150 metros de la plaza se encuentran las pistas de fútbol de Rocafonda, otro de los escenarios clave en la formación del jugador. Allí, incluso hoy, cuando vuelve al barrio, se deja ver jugando con amigos de la infancia.

En estas pistas, rodeadas de gradas pequeñas y porterías desgastadas, Lamine marcó sus primeros goles. Desde allí se ve la calle que conecta con Juan XXIII, formando un triángulo perfecto entre casa, plaza y campo que definió su rutina diaria.

Muchos jóvenes del barrio recuerdan haber compartido balón con él. "Ya se veía que había nacido para esto", cuentan dos chicos de 15 años. "Era como Messi de pequeño, solo tocaba la pelota".

Incluso una chica de la pescadería cercana jugaba con él en la calle cuando eran niños. "Se ha criado aquí, en Rocafonda", afirman con orgullo.

El 304: un código postal convertido en símbolo

La celebración de Lamine Yamal, con los dedos formando 3-0-4, es un homenaje directo a su barrio. Ese número, el código postal de Rocafonda, aparece pintado en murales, camisetas y paredes del vecindario.

Uno de esos murales se encuentra en un local muy especial: la antigua panadería de Abdul, tío de Lamine. Hoy es una cafetería en reformas, pero conserva un dibujo del jugador y el famoso 304. Era un punto estratégico entre su casa y las pistas, un lugar de paso constante en su día a día.

Lamine Yamal, en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

El bar Cordobés: el refugio familiar

Otro espacio emblemático es el bar Cordobés, donde el padre de Lamine, Munir Yamal, ha sido cliente habitual durante años. Allí solía acudir con un Lamine pequeño, que correteaba entre mesas mientras su padre charlaba con los vecinos.

En el interior del bar se conserva una de las primeras camisetas firmadas por el jugador, un pequeño tesoro para los amigos de la familia. "El padre lo subió a una silla y le obligó a firmarla", recuerda entre risas Carlos, amigo cercano.

Orgullo de barrio

En Rocafonda, la Eurocopa se vive con una mezcla de emoción y orgullo. "Mataró sale en la tele por algo bueno", comenta una vecina. "Estamos muy orgullosos de él".

Quienes lo vieron crecer coinciden en algo: Lamine no solo es un talento extraordinario, sino también un chico humilde, cercano y con los pies en la tierra. "Es un chaval espectacular", dice un compañero con el que jugaba de pequeño en las pistas. "Y que siga así, dándonos alegrías".

Un barrio que late al ritmo de su estrella

Rocafonda no es solo el lugar donde nació una promesa del fútbol. Es un barrio que respira comunidad, que recuerda cada paso del pequeño Lamine y que hoy celebra cada éxito del jugador como si fuera propio.

Entre plazas, pistas, panaderías y bares, se dibuja el mapa íntimo de un niño que soñaba con un balón y que hoy deslumbra al mundo. Y en cada rincón, el eco de su historia sigue vivo.