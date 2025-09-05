Bardghji se sale con la selección mientras espera a su inscripción

Roony Bardghji sigue esperando su momento para debutar en partido oficial con el FC Barcelona. El sueco sigue sin estar inscrito con el primer equipo y tras tres jornadas no ha podido estar con sus compañeros. La afición azulgrana tiene muchas ganas de verlo en acción tras las buenas sensaciones que dejó en la pretemporada.

Pero mientras el Barça sigue intentando darle dorsal del primer equipo, el jugador se está saliendo con su selección. Bardghji fue convocado por Suecia sub-21 en este parón y este viernes marcó un tanto y dio una asistencia ante Armenia. Una victoria importante para arrancar de la mejor manera la clasificación para el Europeo sub-21 (3-0).

Gol y asistencia ante Armenia

Con el '7' a la espalda, el sueco salió con todo y en la primera parte pudo abrir el marcador pero falló un penalti. Matinyan, el guardameta armenio, le adivinó las intenciones y desvió su disparo. Aunque se pudo redimir en el segundo tiempo con otro 'panenka'.

El sueco ya demostró en un amistoso con el Barça Atlètic su atrevimiento al tirar un penalti de esa manera y con su selección repitió el gesto técnico. Un tanto para cerrar el marcador y poner el 3-0 definitivo. Antes Bardghji ya le había puesto en bandeja el primer gol a Kusi Asare, su compañero.

En Barcelona se espera con ganas el debut oficial del ex del Copenhague que sigue dándolo todo mientras espera su momento con paciencia.

Dorsal 'oculto' del filial

Bardghji tiene dorsal actualmente del filial. De hecho, el sueco sale inscrito con el 21 en Segunda Federación, aunque el filial del Barça no anunció su número ya que es a todos los efectos un jugador del primer equipo y el dorsal 19 estaba reservado para él.

Los azulgranas pagaron 2,5 millones de euros al Copenhague por él y tras las inscripciones de Gerard Martín, Szczesny y Bernal, el último paso es poner en la lista al sueco. A pesar de ello, el jugador tiene claro que vino para ser uno más de la primera plantilla como dejó claro en la rueda de prensa previa al encuentro ante Armenia: “No creo que hubiera fichado para jugar en el equipo juvenil. He disputado más de 100 partidos en un primer equipo y desde el principio tanto el club como yo sabíamos cuál era el plan: estar en el Barça”.